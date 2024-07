Ex-BBB Davi Brito fecha o braço com tatuagens. Veja o resultado

Ex-BBB Davi Brito impressiona ao mostrar a tatuagem gigante que fez em seu braço em uma única sessão. Confira o resultado

O ex-BBB Davi Brito fez uma tatuagem enorme em seu braço! Nesta terça-feira, 16, ele revelou o resultado da arte em seu corpo com um vídeo em parceria com seu tatuador, Gian Lucca Betiol Falero.

Davi escolheu fechar o braço esquerdo com vários desenhos que formavam uma única tatuagem gigante. A tattoo contou com os desenhos de um leão, um olho e uma águia.

"Dia muito massa! Tive o prazer de atender o nosso campeão @daviooficialll Fizemos a primeira tattoo de Davi! Toda numa sessão só! Haha o homem aguentou e conseguiu fechar o braço todo! Satisfação demais, irmão!", disse o tatuador na legenda.

Davi Brito mostra sua tatuagem no braço - Foto: Reprodução / Instagram

Amizades pós-BBB

Campeão do BBB 24, Davi Brito abriu o jogo e falou um pouco sobre sua vida pós-reality show. Sempre muito ativo nas redes sociais, o jovem abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram e aproveitou o tempo livre para conversar com o público que o acompanha.

Ao ser questionado por um internauta sobre quais ex-participantes ainda mantinha contato, Davi revelou que, atualmente, apenas duas colegas de confinamento seguem próximas a ele. "Os únicos ex-BBBs que eu tenho mais contato, que me liga e fala ‘vamos marcar de se ver, estou com saudades’ e tudo mais, a Alane e Isabelle, só", declarou ele.

Apesar do contato ser apenas virtualmente, o vencedor do BBB 24 ressaltou que somente as duas ex-sisters o procuram com frequência. "Não é ser só presencial, né? Acho que quando a gente constitui amizade com alguém, temos que ligar, saber como a pessoa está", disse Davi Brito.

E completou: "[Pessoas que dizem] 'Poxa, nunca mais ligou, nunca mais falou comigo'. As pessoas que fazem isso [ligam] são Alane e Isabelle, a gente tem contato por chamada de vídeo". Vale lembrar que, recentemente, ele reencontrou alguns ex-BBBs em Manaus.