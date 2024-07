Fabiana Karla relembra participação de filha em Rensga Hits: 'Fiquei louca'

Em entrevista à TV CARAS, durante o CARAS Inverno em Campos do Jordão, Fabiana Karla fala sobre participação da filha, Laura Simões, em 'Rensga Hits'

Marcada para estrear no Globoplay no mês de agosto, a série Rensga Hits é bastante especial para a atriz Fabiana Karla (48), pois seus dois filhos, Laura (25) e Samuel (24) farão uma participação na nova fase da trama. Inclusive, Laura se prepara para estampar as telinhas como a versão mais jovem de Helena Maravilha, personagem da mãe. Em entrevista à TV CARAS, Fabiana relembra qual foi sua reação ao descobrir que a filha faria uma participação em Rensga Hits: "Fiquei louca".

Na última quarta-feira, 10, começou mais uma temporada de CARAS Inverno, em Campos do Jordão. Fabiana Karla foi um das convidadas dessa edição. Durante a conversa, a atriz declara que Laura não queria fazer participação na série, pois estava focada em seu trabalho como cantora. E quando aceitou fazer o teste, não avisou para mãe.

"A música que encantou, convenceram porque tem música envolvida, tem todo esse contexto. Laura é cantora, ela está lançando aí seu trabalho [...] Ela disse: 'Mãe, eu não quero fazer'. Respeitei, um tempo depois recebi uma chamada de vídeo dela chorando e fiquei louca. Ela me disse que passou no teste e eu fiquei em estado de graça. Eu tenho essa foto guardada", compartilha.

'MUITO EXIGENTE'

A artista confidência que fica feliz com os filhos seguindo seus passos na arte, mas admite que cobra bastante dos jovens. Fabiana revela que é exigente, pois quer que os seus herdeiros sigam o caminho da arte por conta própria.

"Eu sou muito exigente, eu sou muito verdadeira assim com os meus filhos. Inclusive, para fazer tudo que eles fazem, eu faço questão que eles façam teste. As vezes eles fazem escondido de mim. Não é para sabotar, Deus me livre eu sabotar meus filhos!, mas eu acho que tem que ter uma verdade", declara.

Sobre Rensga Hits, Fabiana compartilha que não quis influênciar muito na atuação de seus filhos, ela dava algumas dicas, mas deixou eles livres para explorarem ao máximo, pois não quer impor nada aos jovens.

"Todos eles sabem que eu ajudo, mas eu confio muito na mão do diretor, eu não tenho esse direito de chegar e falar: 'Faz assim', porque assim eu estou impondo uma característica muito minha e deixo eles mais inseguros. Eu tento ajudar a decorar [o texto], mas eu não quero me envolver. Eu consigo separar, eu separo bem", finaliza.

