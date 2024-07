Emma Roberts anuncia noivado com o ator, Cody John

Sobrinha de Julia Roberts, Emma Roberts mostrou anel de noivado nas redes sociais nesta terça-feira, 16, e foi parabenizada pelos seguidores

Emma Roberts é a mais nova noiva de Hollywood! A atriz, sobrinha de Julia Roberts, está noiva do ator Cody John compartilhou a notícia em suas redes sociais com os seguidores nesta terça-feira, 16.

"Colocando isso aqui antes que a minha mãe conte a todo mundo", disse a atriz de American Horror Story. Em poucos minutos, a publicação do Instagram rendeu dezenas de comentários parabenizando os noivos, grandes nomes de Hollywood desejaram felicidades ao casal como Ashley Tisdale, Lindsay Lohan e Nina Dobrev.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Emma Roberts (@emmaroberts)

Emma já ficou noiva de Evan Peters, com quem estrelou em American Horror Story, mas o casamento não chegou a acontecer. Seu último relacionamento foi com Garrett Hedlund, com quem teve seu primeiro filho, Rhodes, de três anos, mas o namoro chegou ao fim em janeiro de 2022.

Em agosto do mesmo ano, ela contou que estava seguindo em frente com Cody, que também é ator. Ele ficou conhecido por participações em NCIS, No Escuro e Wu-Tang: Uma Saga Americana. Apesar de ser discreto nas redes sociais, o ator costuma publicar declarações à amada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Emma Roberts (@emmaroberts)

Emma é filha de Eric Roberts, irmão de Julia Roberts, e de Kelly Cunningham, e iniciou sua carreira como atriz na Nickelodeon, no programa “Unfabulous”. Ao longo de sua vida profissional, ela estrelou filmes e séries de sucesso, como “American Horror Story”, “Garota Mimada” , “Scream Queens”, e “Pânico 4”.

Em entrevista recente à revista norte-americana Variety, a artista abriu o jogo e revelou o motivo de nunca ter contracenado com a tia nas telinhas. Ela revelou que já recebeu e segue recebendo convites para realizar trabalhos ao lado da tia, mas que ainda não encontrou “o projeto perfeito” para isso.

“Eu adoraria encontrar o projeto perfeito para mim e para minha tia, e sei que haverá algo. Mas nunca foi a coisa certa”, afirma Emma. Apesar disso, a atriz revela que deseja atuar ao lado de Julia. “Ela é a melhor, e eu quero fazer algo com ela. Nós enviamos livros uma para a outra e conversamos sobre várias coisas, mas nunca foi a coisa certa”, ressalta.