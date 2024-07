Kim Kardashian comete gafe com look em casamento de bilionários; entenda

Nick Jonas, Rihanna, Kim Kardashian e outros famosos marcam presença em casamento de bilionários indianos e socialite comete gafe com look proibido

Kim Kardashian chamou a atenção ao cometer uma gafe com seu look durante o casamento dos herdeiros bilionários Anant Ambani e Radhika Merchant. Enquanto Nick Jonas, Rihanna e outros famosos marcaram presença no evento, a socialite acabou passando vergonha com um traje considerado proibido para a festa.

Para quem não acompanhou, Anant, que é filho caçula do homem mais rico da Ásia, Mukesh Ambani, está se casando com Radhika, filha do magnata Vire Merchant, que é proprietário de uma gigante farmacêutica. Por isso, a celebração da união contou com a presença de várias celebridades, incluindo Kim Kardashian.

No entanto, a irmã mais famosa do clã Kardashian-Jenner acabou cometendo uma gafe ao participar do evento. Apesar de ter escolhido vestir roupas tradicionais para a cerimôna, Kim ignorou a etiqueta ao usar um vestido vermelho. Na tradição indiana, essa cor é reservada apenas para as noivas, assim como o branco é em outras culturas.

Ao exibir o look em suas redes sociais, Kim recebeu múltiplas críticas por desrespeitar a cultura dos noivos: “Vestir vermelho num casamento indiano é como vestir branco num casamento”, disse uma seguidora. “Eu amo a Kim, mas como indiana, tenho que dizer que as roupas indianas da Khloe estavam no ponto”, outra elogiou a irmã da socialite, Khloe Kardashian.

Além de Kim e Khloe, outros famosos também foram elogiados por seguir os códigos de vestimenta da cultura indiana. Nick Jonas e sua esposa Priyanka Chopra marcaram presença em diferentes eventos do casamento, assim como Mark Zuckerberg, Rihanna, Ivanka Trump, Justin Bieber, Zendaya, Elon Musk e Bill Gates; confira alguns dos looks dos famosos:

Saiba mais sobre o casamento de Anant Ambani e Radhika:

O tão esperado dia do casamento dos herdeiros bilionários Anant Ambani e Radhika Merchant está chegando! Os dois vão se casar em uma cerimônia que vai durar três dias - de 12 a 14 de julho - na Índia e prometem uma festa luxuosa. O noivado aconteceu em dezembro de 2022 em um templo e os noivos deram início às festas há alguns dias.

Aliás, os herdeiros comemoraram o pré-casamento há alguns meses com dois eventos luxuosos. Eles fizeram uma festa de três dias com a presença de personalidades, como Mark Zuckerberg, Bill Gates e Rihanna. Logo depois, os convidados fizeram um cruzeiro pelo Mediterrâneo com shows de Katy Perry, Backstreet Boys e Andrea Bocelli; saiba mais!