Esposa de Roberto Justus surpreende ao surgir vestida de noiva: “Casando de novo”

Roberto Justus vai casar pela sexta vez? Esposa do empresário, Ana Paula Siebert impressiona os seguidores ao aparecer vestida de noiva

Nesta quarta-feira, 3, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, esposa de Roberto Justus, impressionou os seguidores ao aparecer vestida de noiva em suas redes sociais. Embora tenha revelado que sentiu como se estivesse "casando novamente", ela esclareceu que o empresário não pretende subir ao altar pela sexta vez.

Isso porque a sessão de fotos foi apenas um ensaio em que Ana Paula atuou como modelo. Entre os registros, ela aparece posando em diferentes cenários com dois vestidos feitos pelo designer Samuel Cirnansck, que também é responsável por criar um dos modelos que a enteada da famosa, Rafaella Justus, usará em sua festa de 15 anos.

Em seu perfil no Instagram, Ana Paula mostrou que os vestidos incluíam véu, grinalda, luvas e até uma cauda gigantesca. Na legenda, a esposa do empresário famoso aproveitou para esclarecer sobre o ensaio: “Sumi e voltei de noiva. Qual vestido você usaria?! O primeiro com véu ou o segundo com flor?”, ela perguntou aos seguidores.

“Amei fazer esse editorial e me sentir “casando” de novo”, Ana escreveu na legenda e recebeu muitos elogios nos comentários: “Já achei que era renovação de votos”, disse uma admiradora. “Perfeita! Os dois ficaram incríveis em você”, mais uma se derreteu. “Tá preparado, Roberto Justus ???”, o fotógrafo da famosa brincou com o marido dela.

Vale lembrar que além de viver seu quinto casamento com a modelo Ana Paula Siebert, com quem subiu ao altar em uma cerimônia luxuosa em 2015, Roberto Justus é um verdadeiro romântico e acumula uma lista de casamentos em sua vida pessoal. Desde sua primeira união em 1980 até hoje, o empresário já trocou de esposa cinco vezes.

Par romântico de musas como a apresentadora Eliana, com quem ficou apenas noivo, Justus também se casou com Sasha Chrysman, Gisela Prochaska, Adriane Galisteu e Ticiane Pinheiro, antes de se casar com Ana Paula Siebert. Além disso, ao longo de seus relacionamentos, ele teve seis herdeiros, cujas idades variam de 4 anos até 40.

