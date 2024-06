Rafaella Justus dá spoiler de vestido de sua festa de 15 anos

Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, mostrou um pouco do vestido que escolheu para sua festa de 15 anos

Rafaella Justus está bastante animada com os preparativos para a sua festa de 15 anos e nesta terça-feira, 25, ela usou as redes sociais para dar um spoiler para os seus seguidores.

A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus fará aniversário no dia 21 de julho e através dos Stories do Instagram, mostrou que estava fazendo ajustes no vestido que usará em sua festa. "Spoiler. Prova de roupa", escreveu ela.

Essa não é a primeira vez que Rafaella dá spoiler sobre sua festa. Recentemente, ela contou aos fãs que teve uma reunião com a empresa de papelaria para decidir os convites e mostrou alguns modelos que estão sendo considerados, dentre eles um possui tela de LED e um vídeo personalizado. Além disso, ela compartilhou que, uma das lembrancinhas, será um perfume de grife avaliado em R$ 400.

Já em março, a filha de Ticiane explicou que a festa não deve ter um tema específico, porém, terá uma decoração com bastante flores e rosa, sua cor favorita. "Quero uma coisa bem princesa", explicou. A decoração e boa parte do evento será feita pela organizadora Andrea Guimarães.

Confira:

Rafaella mostra spoiler do vestido de sua festa de 15 anos

Reprodução/Instagram

Rafaella Justus reage ao ser questionada sobre plástica antes dos 18 anos

A jovem Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, surpreendeu os fãs ao passar por cirurgia plástica há poucos meses. Ela fez a cirurgia ortognática, que corrige os ossos maxilares, e rinoplastia. Agora, ela rebateu as críticas por ter feito o procedimento com apenas 14 anos de idade.

Um internauta questionou a decisão dela. "Por que a cirurgia do nariz agora? Poderia ser com 18 ou mais. Você é uma criança ainda", escreveu. Então, Rafaella respondeu com sinceridade. "Foi uma decisão minha com o apoio absoluto da minha família. Sinto que não existe idade certa para ter um aumento na autoestima. Eu estava preparada e decidida, e nada me impedia de correr atrás do que queria. Foi a decisão certa para mim nesse momento da minha vida. Não importa a idade, importa a felicidade", afirmou.