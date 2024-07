Mãe de Shannen Doherty lamenta morte da atriz: 'Meu coração'

Atriz de 'Barrados no Baile', Shannen Doherty morreu após lutar contra o câncer; mãe da artista se pronunciou pela primeira vez

Mãe da atriz Shannen Doherty, Rosa Doherty falou pela primeira vez após a morte da filha, ocorrida no último sábado, 13. Conhecida por seu papel no seriado 'Barrados no Baile', a artista faleceu aos 53 anos, vítima de um câncer em estágio avançado.

Em recente declaração à revista 'People', Rosa lamentou a partida da atriz e agradeceu todo apoio e solidariedade que amigos e fãs têm prestado à família nos últimos dias. "Ela é minha linda garota e ocupa todo meu coração. Nossa família gostaria de agradecer todos que manifestaram amor e apoio a Shannen durante a vida dela. Somos verdadeiramente gratos a isso", falou.

A famosa recebeu o diagnóstico de câncer de mama em 2015 e se curou. No entanto, em 2020, Shannen Doherty revelou que a doença havia retornado, atingindo agora sua espinha. No início de 2023, a artista contou que a metástase havia chegado a seu cérebro.

Após realizar uma cirurgia e novas sessões de quimioterapia, no final de 2023, ela revelou que o câncer tinha atingido seus ossos. Em um comunicado divulgado por sua assessoria no dia de sua morte, eles informaram que Doherty 'perdeu a batalha' contra a doença, mas deixou um legado imensurável para amigos e familiares.

Em vida, a atriz chegou a planejar seu velório. Em seu podcast, Let’s Be Clear, compartilhado em janeiro de 2024, Shannen deixou instruções de como queria que fosse sua última despedida.

"Quero que meus restos mortais sejam misturados com o do meu cachorro e do meu pai", disse ela. Além disso, ela também contou que a lista de convidados para o funeral deveria ser curta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por People Magazine (@people)

Shannen Doherty finalizou divórcio um dia antes de morrer

Poucos dias antes de morrer, a atriz Shannen Doherty, que ficou conhecida pelo seu papel em Barrados no Baile, concordou em acertar o divórcio com o ex-marido Kurt Iswarienko. Segundo informações divulgadas pela revista People, nesta segunda-feira (15), a atriz assinou os documentos no dia 12 de julho, enquanto o fotógrafo assinou em 13 de julho, dia em que a ex morreu.

Segundo os documentos obtidos pelo portal, Shannen e Kurt estavam de acordo com a decisão, já que o fim do casamento foi dado como um "fim padrão e incontestável": "As partes entraram em um acordo escrito a respeito de seus bens e direitos matrimoniais, que inclui pensão", dizia o documento.

Além disso, a divisão de bens, ainda estavam sendo analisadas quando a artista morreu, aos 53 anos, em decorrência de um câncer de mama em estágio avançado. Em junho de 2021, a artista recorreu à justiça, já que não havia recebido grande parte das solicitações financeiras feitas ao ex-marido, em meio ao processo prolongado de divórcio. Diante da Justiça, a Shannen deu uma declaração sobre o assunto; confira detalhes!