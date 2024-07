Shannen Doherty finalizou divórcio com ex-marido um dia antes de morrer

Dados divulgados pela revista People mostram que a Shannen Doherty assinou o divórcio de Kurt Iswarienko em 12 de julho, um dia antes de morrer

Poucos dias antes de morrer, a atriz Shannen Doherty, que ficou conhecida pelo seu papel em Barrados no Baile, concordou em acertar o divórcio com o ex-marido Kurt Iswarienko. Segundo informações divulgadas pela revista People, nesta segunda-feira (15), a atriz assinou os documentos no dia 12 de julho, enquanto o fotógrafo assinou em 13 de julho, dia em que a ex morreu.

Segundo os documentos obtidos pelo portal, Shannen e Kurt estavam de acordo com a decisão, já que o fim do casamento foi dado como um "fim padrão e inconstestável": "As partes entraram em um acordo escrito a respeito de seus bens e direitos matrimoniais, que inclui pensão", dizia o documento.

Além disso, a divisão de bens, ainda estavam sendo analisadas quando a artista morreu, aos 53 anos, em decorrência de um câncer de mama em estágio avançado. Em junho de 2021, a artista recorreu a justiça, já que não havia recebido grande parte das solicitações financeiras feitas ao ex-marido, em meio ao processo prolongado de divórcio. Diante da Justiça, a Shannen deu uma declaração sobre o assunto:

"Não é certo que Kurt seja autorizado a prolongar o divórcio apenas na esperança de que eu morra antes, enquanto ele vive a sua vida e se esquiva das responsabilidades de sua esposa à beira da morte, com quem ficou por mais de 11 anos".

Morre Shannen Doherty, aos 53 anos

No dia 13 de julho, a assessoria de imprensa da artista emitiu uma nota anunciando sua morte aos fãs. Shannen, que ficou conhecida pelo papel como Brenda Wash, em Barrados no Baile, estava em tratamento de um câncer de mama em estágio avançado, o que costumava compartilhar com seguidores por meio das redes.

"É com o coração pesado que confirmo o falecimento da atriz Shannen Doherty. No sábado, 13 de julho, ela perdeu a batalha contra o câncer após muitos anos lutando contra a doença. A devotada filha, irmã, tia e amiga estava cercada por seus entes queridos, assim como seu cachorro, Bowie”, disse a equipe em nota.