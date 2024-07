Atriz de 'Barrados no Baile', Shannen Doherty, morre aos 53 anos: 'Perdeu batalha'

Shannen Doherty, atriz de 'Barrados no Baile', morre aos 53 anos, após descoberta de câncer de mama em estágio avançado

No último sábado, 13, a atriz Shannen Doherty, famosa por seu papel em 'Barrados no Baile', morreu aos 53 anos após uma árdua luta contra um câncer de mama em estágio avançado. Segundo um comunicado divulgado por sua assessoria neste domingo, 14, ela 'perdeu a batalha' contra a doença, mas deixou um legado imensurável para amigos e familiares.

"É com o coração pesado que confirmo o falecimento da atriz Shannen Doherty. No sábado, 13 de julho, ela perdeu a batalha contra o câncer após muitos anos lutando contra a doença. A devotada filha, irmã, tia e amiga estava cercada por seus entes queridos, assim como seu cachorro, Bowie”, a assessoria informou em nota.

“A família pede privacidade neste momento para que possam sofrer em paz", completaram no comunicado. Shannen, que ficou conhecida por suas participações nas séries, como ‘Brenda’ em 'Barrados no Baile' e ‘Prue’ em 'Charmed', foi diagnosticada com câncer de mama em 2015, e chegou a entrar em remissão após dois anos de tratamento.

No entanto, em 2020, Shannen descobriu que o câncer havia retornado no estágio 4, com metástase, já tendo se espalhado para outras áreas de seu corpo, como o cérebro. Recentemente, ela revelou ter começado a se preparar caso o pior acontecesse e discutiu a divisão de seus bens para ajudar a sua família futuramente, principalmente sua mãe.

"Minha prioridade no momento é minha mãe. Eu sei que será difícil para ela se eu falecer antes dela. Como vai ser tão difícil para ela, quero que outras coisas sejam muito mais fáceis. Não quero que ela tenha um monte de coisas para resolver. Não quero que ela tenha quatro depósitos cheios de móveis", a atriz explicou em seu podcast.

“Realmente não me traz muita alegria, mas o que me traz muita alegria é levar minha mãe aos lugares que ela sempre quis ir. Eu entendo para construir memórias diferentes - posso construir memórias com as pessoas que amo. Não estou mexendo no dinheiro do meu patrimônio que vai garantir que todos em minha vida sejam bem cuidados”, Shannen falou sobre sua despedida.

Shannen Doherty desabafou ao revelar câncer em estágio avançado:

Shannen Doherty, que atuou na série Barrados no Baile, desabafou ao revelar que estava com câncer em estágio avançado. De acordo com a revista People, ela foi diagnosticada com um câncer de mama em estágio 4 e que se espalhou para os ossos. Ela estava em tratamento e seguia otimista em sua recuperação: “Eu não terminei de viver”.

A atriz contou que estava confiante em sua vida e não queria se entregar para a doença. “Minha maior lembrança ainda está por vir. Eu rezo. Acordo e vou para a cama agradecendo a Deus, orando pelas coisas que são importantes para mim, sem pedir muito. Isso me conecta a um poder superior e a espiritualidade. Minha fé é meu mantra”, Shannen desabafou antes de partir.