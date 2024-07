Shannen Doherty planejou seu velório antes de sua morte

Atriz da série Barrados no Baile, Shannen Doherty revelou o que queria em seu velório e funeral antes de sua morte

A atriz Shannen Doherty, conhecida por ter interpretado a personagem Brenda na série Barrados no Baile, faleceu aos 53 anos de idade após lutar contra o câncer. Com isso, os fãs relembraram que ela já tinha revelado detalhes de como deveria ser o seu velório e funeral.

Em seu podcast, Let’s Be Clear, compartilhado em janeiro de 2024, Shannen deixou instruções de como queria que fosse sua última despedida. “Quero que meus restos mortais sejam misturados com o do meu cachorro e do meu pai”, disse ela. Então, ela contou que suas cinzas deveriam ser distribuídas de maneiras saudáveis, como espalhar em Malibu, onde ela gostava de ir com seu pai. Ou, ela contou que gostaria que seus restos mortais fossem transformados em uma árvore.

Logo depois, Doherty contou que a lista de convidados para o funeral deveria ser curta. “Há muitas pessoas que eu acho que apareceriam e eu não quero lá. Eu não os quero lá porque os motivos deles parecem que não são os melhores. Tipo, eles realmente não gostam de mim. Os motivos deles são bons para eles, mas realmente não gostam de mim o suficiente para aparecer no meu funeral. Eles vão porque é o politicamente correto de se fazer, e eles não querem ficar mal. Então eu vou tirar essa pressão deles e quero que meu funeral seja um festival de amor. Não quero que as pessoas chorem ou digam: ‘Graças a Deus ela está morta’”, declarou.

A morte de Shannen Doherty

No último sábado, 13, a atriz Shannen Doherty, famosa por seu papel em 'Barrados no Baile', morreu aos 53 anos após uma árdua luta contra um câncer de mama em estágio avançado. Segundo um comunicado divulgado por sua assessoria neste domingo, 14, ela 'perdeu a batalha' contra a doença, mas deixou um legado imensurável para amigos e familiares.

"É com o coração pesado que confirmo o falecimento da atriz Shannen Doherty. No sábado, 13 de julho, ela perdeu a batalha contra o câncer após muitos anos lutando contra a doença. A devotada filha, irmã, tia e amiga estava cercada por seus entes queridos, assim como seu cachorro, Bowie”, a assessoria informou em nota.

“A família pede privacidade neste momento para que possam sofrer em paz", completaram no comunicado.