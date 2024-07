Pai de modelo que morreu aos 19 anos fala sobre como tudo aconteceu

Pai da modelo Yasmin Domminguez, que morreu aos 19 anos, comentou sobre a causa da morte da jovem e como encontrou a filha sem vida

A modelo Yasmin Domminguez faleceu aos 19 anos de idade no dia 11 de julho de 2024 enquanto dormia em sua casa. Na data, a agência de modelos 40 Graus Models lamentou o ocorrido com um post no Instagram e teve grande repercussão. Agora, o pai dela, o pastor e empresário Thiago Delgado Domingues, comentou sobre como foi encontrar a filha sem vida e qual foi a conclusão do Instituto Médico Legal (IML) sobre a morte da top model.

Em entrevista no site Quem, ele contou que a jovem morreu enquanto dormia em seu quarto e que a família já a encontrou sem vida. "Ela estava bem. Na quarta (10), cantou na igreja, pulou, brincou, se divertiu, arrumou a casa nova. Eu, ela e os meus outros filhos íamos mudar para uma outra casa melhor. Ela cantou na igreja, e à noite viu o afilhado, Yuri, de 3 anos, que é filho da tia que ela ama muito. Brincamos, e depois ela entrou comigo para dormir, era uma da manhã, empacotamos mais coisas para a mudança. Ela me deu um beijo, falou que me amava e ainda ficou brincando. Duas horas da manhã, ela deitou e não acordou mais", disse ele.

E completou: "Na sexta, minha esposa chegou da academia e começou a chamar ela de Chumbrega [apelido que a mãe chamava Yasmin] e ela não acordava. Ela estava dormindo com roupa normal, com a mão de lado do corpo e toda dura e roxa. Peguei ela no colo, perdi as forças, fiquei com ela no chão. Minha esposa saiu gritando pela vila, pedindo ajuda, botaram ela na sala. Agarrei e a coloquei no carro para levar ao hospital. Ela já chegou lá morta, os médicos tentaram reanimar e ficaram fazendo várias perguntas, por ela ser muito nova".

Porém, a família ainda não tem uma resposta sobre a causa da morte da modelo. Isso porque o laudo do IML informou que a causa da morte está indeterminada e esperando o resultado de exames. "Na verdade, ainda estão investigando. Demos entrada em tudo. O que aconteceu é que, no mesmo dia que ela morreu, fomos ao IML e foi constatado que ela não infartou, não tomou remédio, nada. A causa da morte foi inconclusiva. Ela deitou, dormiu e não acordou mais. Minha filha nunca teve nada, nenhum problema de saúde", afirmou ele na publicação.

O anúncio da morte de Yasmin Domminguez

A modelo brasileira Yasmin Domminguezmorreu no dia 11 de julho, como apontou a equipe de comunicação da jovem. Ela tinha 19 anos e, por isso, espantou a todos pela morte precoce. Yasmin era da mesma agência que descobriu talentos como Cauã Reymond, Paulo Zulu e Rômulo Arantes.

"É com profundo pesar que comuunicamos o falecimentos de Yasmin de Oliveira Delgado Domingues. Os familiares e amigos farão uma última homenagem no Cemitério Jardim da Saudade em Sulacap. Velório a partir das 10h e o sepultamento às 14h", disse a equipe.

A assessoria responsável pela carreira de Yasmin dividiu a notícia com os pouco mais de mil seguidores que ela tinha no Instagram, e com quem ela dividia cliques e vídeos de seus trabalhos como modelo, além de um pouco da vida pessoal.