Modelo Yasmin Domminguez morre aos 19 anos de idade

No Instagram, a equipe de comunicação da modelo Yasmin Domminguez lamentou a morte da jovem, que pegou a todos os familiares e amigos de surpresa

A modelo brasileira Yasmin Domminguez morreu na última quinta-feira (11), como apontou a equipe de comunicação da jovem. Ela tinha 19 anos e, por isso, espantou a todos pela morte precoce. Yasmin era da mesma agência que descobriu talentos como Cauã Reymond, Paulo Zulu e Rômulo Arantes.

"É com profundo pesar que comuunicamos o falecimentos de Yasmin de Oliveira Delgado Domingues. Os familiares e amigos farão uma última homenagem no Cemitério Jardim da Saudade em Sulacap. Velório a partir das 10h e o sepultamento às 14h", disse a equipe.

A assessoria responsável pela carreira de Yasmin dividiu a notícia com os pouco mais de mil seguidores que ela tinha no Instagram, e com quem ela dividia cliques e vídeos de seus trabalhos como modelo, além de um pouco da vida pessoal.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 40 Graus Models (@40grausmodels)

Yasmin era promessa de agência que descobriu Cauã Reymond

Yasmin era parte da equipe da 40 Graus Models, uma empresa conceituada no Brasil pelo descobrimento de talentos, como foi o caso de Cauã Reymond. Em entrevista à revista Quem, Serginho Mattos, a pessoa por trás da agência revelou que ainda não se sabe a causa da morte, no entanto, disse que a jovem foi encontrada como se dormisse pela família.

"Estamos todos em choque. Uma menina que era uma promessa, linda. Todo mundo amava ela. Fez o book, estava pronta para começar a trabalhar. Já tinha agências de fora querendo ela. Foi muito triste! Uma beleza brasileira, que está super em alta lá fora, todo mundo estava pedindo ela", disse o empresário a revista.

Nas redes sociais, a agência também se pronunciou sobre a morte da modelo: "É com imensa tristeza e consternação que a 40 Graus se despede da nossa querida modelo Yasmin Domingues. Nos solidarizamos com a dor de toda a família e amigos".