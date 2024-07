Marina Sena posa coladinha com Juliano Floss durante viagem

Marina Sena segue curtindo o verão europeu e fez questão de posar coladinha com o namorado Juliano Floss. Cantora também posou ao lado de Anitta

Marina Sena segue curtindo o verão europeu e o destino da vez é Saint-Tropez, na França. Nesta segunda-feira, 15, a cantora compartilhou em sua conta no Instagram uma série de fotos em que aparece curtindo um beach club do local.

Em uma das imagens, Marina surgiu coladinha com o namorado Juliano Floss. A famosa escolheu um biquíni azul clarinho, que deixou o seu corpão em evidência. Já Juliano estava tampando parte do seu rosto com um chapéu branco e verde.

Em outra foto, Marina posou ao lado de Anitta, que também está curtindo a viagem. Para a ocasião, a Poderosa arrasou com um biquíni de crochê em formato de ursinho.

"Todo mundo já sabe que onde tiver verão eu estou", escreveu Marina na legenda da publicação. "Musa demais minha amiga", comentou Anitta no post.

Outros internautas também fizeram questão de comentar na postagem. "Só pensando no feat de Marina e Anitta que tem que sair", escreveu um seguidor na publicação.

Amor

Recentemente, Marina Sena curtiu as belezas exuberantes de Ibiza, na Espanha, e aproveitou para compartilhar diversos registros em suas redes sociais. Em sua conta no Instagram, a cantora publicou algumas fotos em que aparece com um biquíni azul.

Nas imagens, Marina exibiu as suas curvas perfeitas diante das paisagens paradisíacas do local. "Não consigo explicar o tanto que esse lugar é bonito", escreveu ela na legenda da publicação que rapidamente recebeu mais de 90 mil curtidas.

Nos comentários, Marina recebeu inúmeros elogios, inclusive de Juliano Floss, com quem assumiu o namoro recentemente. "Não tem como comentar nas suas fotos amor, não tem o que escrever que faça sentido, você é muito gostosa", escreveu ele. "Tenho certeza que em uma vida passada você foi uma sereia", escreveu outro internauta.