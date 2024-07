Marina Sena posa de biquíni em Ibiza e recebe elogio de Juliano Floss

Curtindo as belezas de Ibiza, na Espanha, Marina Sena postou algumas fotos de biquíni e recebeu um elogio do namorado Juliano Floss

Atualmente, Marina Sena está curtindo uma viagem em Ibiza, na Espanha, e tem compartilhado diversos registros em suas redes sociais. Em sua conta no Instagram, a cantora publicou diversas fotos em que aparece com um biquíni azul.

Nas imagens, Marina exibiu as suas curvas perfeitas diante das paisagens paradisíacas do local. "Não consigo explicar o tanto que esse lugar é bonito", escreveu ela na legenda da publicação que rapidamente recebeu mais de 90 mil curtidas.

Nos comentários, Marina recebeu inúmeros elogios, inclusive de Juliano Floss, com quem assumiu o namoro recentemente. "Não tem como comentar nas suas fotos amor, não tem o que escrever que faça sentido, você é muito gostosa", escreveu ele. "Tenho certeza que em uma vida passada você foi uma sereia", escreveu outro internauta.

Romance assumido

No início do mês de julho, Marina Sena compartilhou um vídeo divertido ao lado do namorado, o influenciador Juliano Floss.Os dois registraram vários momentos de intimidade nos bastidores de uma viagem que fizeram juntos para Londres, Inglaterra.

No vídeo, em que também aparecem amigos do casal, os dois se divertem com várias situações que saíram do previsto. Em um dos momentos, ela chega a confundir o namorado. "Tem alguém loiro ali, será que é ele? Não, é uma menina", diz ela.

Durante uma viagem, a cantora "sofreu" de saudade do namorado, que tinha ido a um restaurante e estava sem bateria no celular. "O celular dele descarregou, não tenho notícias dele", disse com o rosto encostado no vidro enquanto observava o influencer de longe.

Marina Sena também mostrou a reação dos amigos ao namoro. Ela compartilhou uma chamada de vídeo e imagens de passeios após um dos shows que realizou na capital inglesa. "Lá em Londres vez em quando me sentia longe daqui", escreveu ela na legenda citando a letra de Back in Bahia, de Gilberto Gil.