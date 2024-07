Fabiana Karla elogia Deborah Secco após revelação íntima: 'Ela me completa'

Durante o especial CARAS Inverno, Fabiana Karla comentou sobre a amizade com Deborah Secco depois de viverem rivais na ficção

Fabiana Karla garante que a amizade entre ela e Deborah Secco é sólida e repleta de muita parceria, apesar da rivalidade que as duas têm na série Rensga Hits. Convidada especial do CARAS Inverno, que neste ano aconteceu em Campos de Jordão, a artista comentou sobre a produção do Globoplay, que estreia a segunda temporada em agosto, foi importante aproximá-las.

"A gente ficou três meses juntas lá em Goiânia fazendo todo esse processo. Era um tempo de pandemia quando a gente gravou e ficamos muito ali, todo mundo. Então acho que a gente intensificou essa amizade, mas o carinho comigo e a Débora sempre aconteceu de uma forma muito natural e a gente se adora, se respeita, se admira e eu acho isso massa acho que isso fica latente em todo canto que a gente está juntas", diz.

Recentemente as amigas participaram juntas do programa Surubaum, apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. Na ocasião, as duas confessaram detalhes da intimidade e acabaram rendendo muitos memes com seus comentários sem filtros sobre a sexualidade de cada uma. "A gente se diverte, eu acho a Débora muito divertida, a gente tem algo que se completa, acho muito legal isso".

"Ela segura essa coisa histriônica, essa coragem que eu acho que é libertadora, né? E eu tenho outra forma, mas, assim, aplaudo, abraço, acolho, e a gente se dá super bem nisso, porque ela me completa exatamente nesses lugares que ainda estão vagarosamente caminhando. É a personalidade de cada um", defende.

Mas para além da parceria no trabalho, Fabiana comentou sobre o quanto é uma pessoa que se inspira muito em Deborah Secco. A pernambucana disse que acha muito admirável a forma como a amiga se dedica à maternidade. "Eu admiro muito a mãe que ela é, sabe? Porque eu tive uma maternidade muito mexida e a Deborah é uma mãe extremosa, que é admirável", diz.

"Se a gente estiver todo mundo conversando, ouvindo, brincando e der a hora da Maria dormir, ela vai levantar e vai botar a filha dela para dormir. A prioridade dela é a filha dela, e isso é muito bonito. Mesmo com a profissão que ela tem, trabalhando como ela trabalha. Eu acho que é muito bonito ver a maternidade dela", finaliza.