Nova temporada de programa no SBT será apresentada por Fabiana Karla

Retorno do programa 'Bake Off Brasil', reality gastronômico do SBT, contará com a apresentação da atriz Fabiana Karla e um novo time

A atriz Fabiana Karla será a nova apresentadora do programa 'Bake Off Brasil - Mão na Massa', do SBT. A emissora, que havia cancelado o reality gastronômico em janeiro deste ano, anunciou nesta quarta-feira, 10, o retorno da atração com um novo time no comando.

Além de Fabiana, o programa também contará com a confeiteira Carole Crema e o chef André Mifano como júri da 10ª edição. Com previsão de estreia programada para o segundo semestre, os episódios do reality serão exibidos no SBT, na plataforma de streaming Max - antiga HBO - e no canal fechado Discovery Home & Health.

Em temporadas antigas, o 'Bake Off Brasil' já teve Nadja Haddad, Ticiana Villas Boas, Chris Flores e Carol Fiorentino como apresentadoras. A atração gastronômica também já ganhou edições especiais como 'Bake Off Brasil Junior' e 'Bake Off Celebridades'.

Virginia Fonseca é cogitada para assumir atração no SBT

Após o anúncio da saída de Eliana do SBT, os nomes de Virginia Fonseca, Celso Portiolli e Lucas Guimarães são apontados como possíveis substitutos para assumir diferentes atrações na emissora. Segundo informações do colunista Matheus Baldi, do Glow News, os influenciadores digitais e o apresentador já estão no radar da emissora, que deve ganhar uma nova grade.

Conforme as informações divulgadas pelo jornalista, uma fonte interna do canal teria indicado que Portiolli é o principal candidato para assumir o posto deixado por Eliana no SBT. Isso porque Celso já está à frente do 'Domingo Legal' há mais de uma década e conseguiu manter o programa com sucesso.

No entanto, caso o apresentador seja promovido a um novo programa na emissora, a atração que ele comanda atualmente poderia passar por algumas mudanças. Nesse contexto, Virginia, a mais nova apresentadora do SBT, poderia comandar um dos quadros de maior destaque da atração de Celso, o famoso 'Passa ou Repassa'.

Dessa forma, a atração voltaria a ser um programa individualmente. Além de Virginia, outro nome cogitado para integrar a programação é Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia. Ele poderia ajudar a influenciadora no futuro, especialmente considerando que ela está grávida e precisará tirar licença maternidade para chegada do herdeiro.

Apesar das especulações, o colunista esclareceu que a emissora ainda não tomou uma decisão definitiva e está apenas avaliando as possibilidades para a nova programação sem Eliana. Procurada pela CARAS Brasil anteriormente, a emissora reforçou que tem até junho para escolher o novo substituto da apresentadora e que a nova grade ainda não está definida.