Amor maior! Veja os momentos mais fofos de Sabrina Sato com a filha Zoe

A CARAS Brasil selecionou alguns registros especiais de Sabrina Sato com a filha Zoe, de 5 anos, que 'explodem' o fofurômetro; confira

Sabrina Sato (43) já está de volta ao Brasil, após alguns dias no Japão. A apresentadora passou um tempo longe da filhota Zoe, de 5 anos, que estava curtindo as férias de julho na companhia do pai, o ator Duda Nagle (41). Agora, mãe e filha vão poder desfrutar novos momentos bem juntinhas. Pensando nisso, a CARAS Brasil selecionou alguns registros especiais feitos pela dupla, que já explodiram o fofurômetro nas redes sociais. Confira!

BRINCANDO NA NEVE

Em 12 de abril, Sabrina publicou no Instagram fotos divertidas curtindo a neve da França. “Como é bom brincar na neve”, escreveu ela, na legenda.

AEROPORTO

Sabrina e Zoe surgem juntinhas em registros feitos na pista de um aeroporto, em 20 de março, e a apresentadora explicou: “Todos os dias, eu levo a Zozo na escola. Mas hoje foi ela quem veio me trazer no aeroporto. Mamãe veio pegar um voo para voltar no tempo”.

ANO NOVO

Diretamente da Bahia, Sabrina e Zoe curtem praia no primeiro dia do ano de 2024. “Primeiro mergulho do ano com o amor da minha vida”, escreveu a apresentadora.

MUITO SOL

Em agosto de 2023, apesar do inverno, mãe e filha aproveitaram um belíssimo dia de sol na praia. “Sábado de sol e muito amor”, destacou Sabrina.

DECLARAÇÃO DE AMOR

Fotos em preto e branco de Sabrina e Zoe juntas emocionaram na publicação de julho de 2023. “Pra você guardei o amor; Que aprendi vendo os meus pais; O amor que tive e recebi; E hoje posso dar livre e feliz; Céu cheiro e ar na cor que arco-íris; Risca ao levitar”, destacou a apresentadora.

'AGRADEÇO A DEUS'

Em 13 de maio de 2023, Sabrina Sato fez uma declaração comovente para a filha Zoe, em vídeo compartilhado no Instagram. Assista a seguir!

MAIS NEVE!

Fotos divertidas de mãe e filha curtindo a neve em 2023, chamaram novamente a atenção dos seguidores de Sabrina no Instagram. Ela escreveu: "ZoZo ta se divertindo muito na neve. E a mamãe e o papai estão amando acompanhar tantas descobertas".