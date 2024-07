Duda Nagle compartilha momentos das férias com a filha, Zoe

‘Recapitulando', Duda Nagle fez um compilado com várias cenas curtindo ao lado da filha Zoe; a pequena é fruto de seu relacionamento com Sabrina Sato

Nesta segunda-feira, 15, Duda Nagle compartilhou como estão as férias com a filha, Zoe, fruto de seu relacionamento com a apresentadora Sabrina Sato. Em postagem no Instagram, o ator compilou um vídeo com vários momentos ao lado da herdeira.

"Recapitulando primeira etapa das férias da Zoe com o papai, momentos incríveis que vão ficar guardados pra sempre no coração. Amo muito a minha filhinha", escreveu ele na legenda da publicação. No vídeo, a dupla aparece aproveitando as feiras em diferentes ocasiões: na praia, correndo na grama e também em um parque aquático.

Os fãs do ator encheram os comentários de elogios aos dois: “Vai ficar na memória dela com o Papai Duda Nagle e o Rio de Janeiro que coisa mais linda”, escreveu uma, “Que lindos momentos assim entre pai e filho não tem preço”, comentou outro, “Duda tiro o chapéu pra você, estar presente na vida é educação da Zoe com certeza a princesinha levará isso para o toda vida. Super pai”, refletiu um terceiro internauta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Duda Nagle (@dudanagle)

Recentemente Sabrina Sato reagiu ao um vídeo do ex-marido com a pequena ao ver um passeio radical que o ator fez com a filha deles. Nos últimos dias, o famoso levou a herdeira para um local com brinquedos ousados e compartilhou um vídeo dela sem medo aproveitando o momento com bastante movimento. Ao ver o registro, Sabrina reagiu.

"Diversão acrobática da pilotinha espacial", falou Duda ao exibir Zoe se divertindo com coragem. Nos comentários, a mamãe, que está no Japão, escreveu: "Ahhahah eu não aguento ahahah… tô chegando e morrendo de saudade dessa super aventureira".

Vale lembrar que Sabrina Sato está no japão a trabalho gravando a segunda temporada de seu quadro do Fantástico acompanhada de Nicolas Prattes. É bom lembrar que, nos últimos dias, a apresentadora postou fotos de sua viagem no Japão e surgiu com o namorado, que deu uma prova de amor a ela ao aparecer do outro lado do mundo mesmo sendo protagonista da próxima novela das nove.