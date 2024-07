Tiririca conta segredos da relação com o filho Tirulipa e prestigia espetáculo: ‘Impressionado’

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Tiririca conta experiência de acompanhar espetáculo de Tirulipa pela primeira vez e revela segredos da relação com o filho

O espetáculo circense Abracadabra, um Circo Musical, estrelado por Tirulipa (39) contou com uma presença mais que especial na plateia na sessão de sexta-feira, 12, em São Paulo. Tiririca (59), pai do humorista, prestigiou pela primeira vez o filho em ação com o novo projeto.

Nos bastidores, a CARAS Brasil conversou com exclusividade com o deputado federal sobre a relação pai e filho. À reportagem, ele revela segredos e comenta pela primeira vez sobre o crescimento do artista na TV aberta.

"Pra gente que é artista circense ver a estrutura de hoje foi algo que me deixou passado, porque na minha época era barraca, não era trailler, era um ‘negocinho’ pequeno e tal. A estrutura de ter parque de diversão dentro do circo e ter essa integração, isso é algo fantástico, nível Broadway mesmo. Ainda tinham me falado, e eu “calma, um dia eu vou conhecer” e agora estou aqui pela primeira vez vendo o Abracadabra, impressionado mesmo e muito feliz!", afirma.

"Ele é um cara que corre muito atrás do que ele acredita e eu acho isso muito bacana no meu filho. O não ele já tem, então o que vier é lucro, ele pensa assim e tem dado muito certo! Ele está evoluindo muito e tenho muito orgulho do artista que se tornou", comemora.

Tiririca destaca que a relação com o filho sempre foi marcada pela base do diálogo e humildade. Ao longo dos anos, Tirulipa construiu carreira na TV e se tornou um nome importante na internet, o que o fez ter identidade própria e imagem projetada no cenário artístico.

"Um detalhe importante sobre a relação com o Tiru que quero contar é sempre orientei não só pro Tiru, mas pros meus cinco filhos (mais dois homens e três mulheres), não pise em ninguém, sempre andem com o pé no chão e sigam seus caminhos com humildade, não dá pra mudar. Tu entrou assim, tem que sair da mesma forma, sempre com as portas abertas. Muito artista muda, entende? Mas o Tiru é bem humilde. Eu falo pra ele. Tem que ser assim pro resto da vida dele, mas você vê como ele gosta do calor do público? Ele gosta cara, fazer um lance ao vivo? Caramba! Deve ensaiar pra caramba, cada texto daquele, ter que acompanhar as luzes do espetáculo, massa mesmo. Ele está no caminho certo!", conta.

Atualmente o filho de Tiririca comanda o Circo do Tiru, programa que se passa no circo e é exibido aos sábados no SBT. No formato, o humorista apresenta números circenses e recebe convidados famosos para interagir com o público. O deputado não esconde o orgulho com as conquistas do apresentador.

"Lá atrás eu tinha o sonho de só fazer sucesso no meu estado do Ceará e só ser reconhecido no Ceará. E aí o sonho foi além, e hoje eu vendo o meu filho sendo reconhecido no Brasil e mundialmente, principalmente com as mídias de hoje...Vendo que ele está fazendo aquilo que ele sempre quis fazer e conseguir, isso pra mim, como pai, como circense e para todos os circenses, é muito lindo! Ver ele plantar isso, porque o circo não pode morrer de jeito nenhum, não pode acabar e ele está sendo um dos responsáveis por isso. Eu vendo aqui ele hoje, fiquei muito emocionado, porque foi como se eu tivesse me vendo ali no picadeiro, na homenagem, ele interpretando ‘Florentina’, parecia dublado. Eu estava falando até com o meu colega ali a respeito. Fiquei impressionado como o Tirullipa e equipe desse espetáculo fazem tudo ao vivo, e até com presença de orquestra no fundo. Isso é muito lindo cara, certo? Emocionante demais!", diz.

"É impressionante, eu como nordestino, lá do interior do Ceará, não sonhava alto sabe? Eu realmente não imaginava essa grandiosidade. Então, eu ver meu filho hoje aqui no circo, e ele sendo o palhaço oficial do espetáculo, é a coisa mais linda do mundo, é muito bonito mesmo e admirável!", conclui.