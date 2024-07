Davi Brito revela com quem ainda mantém contato após o BBB 24: 'Nunca mais'

Como assim? Vencedor do BBB 24, Davi Brito abriu o jogo e contou que conversa com apenas duas ex-colegas de reality show

Campeão do BBB 24, Davi Brito abriu o jogo e falou um pouco sobre sua vida pós-reality show. Sempre muito ativo nas redes sociais, o jovem abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram nesta quinta-feira, 11, e aproveitou o tempo livre para conversar com o público que o acompanha.

Ao ser questionado por um internauta sobre quais ex-participantes ainda mantinha contato, Davi revelou que, atualmente, apenas duas colegas de confinamento seguem próximas a ele. "Os únicos ex-BBBs que eu tenho mais contato, que me liga e fala ‘vamos marcar de se ver, estou com saudades’ e tudo mais, a Alane e Isabelle, só", declarou ele.

Apesar do contato ser apenas virtualmente, o vencedor do BBB 24 ressaltou que somente as duas ex-sisters o procuram com frequência. "Não é ser só presencial, né? Acho que quando a gente constitui amizade com alguém, temos que ligar, saber como a pessoa está", disse Davi Brito.

E completou: "[Pessoas que dizem] 'Poxa, nunca mais ligou, nunca mais falou comigo'. As pessoas que fazem isso [ligam] são Alane e Isabelle, a gente tem contato por chamada de vídeo". Vale lembrar que, recentemente, ele reencontrou alguns ex-BBBs em Manaus.

Durante a viagem para prestigiar Isabelle Nogueira no Festival de Parintins, Davi registrou momentos ao lado de Matteus Amaral, vice-campeão da edição, Beatriz Reis e Raquele. Outros ex-participantes como Giovanna Lima, Lucas Pizane, Michel e Marcus Vinicius também marcaram presença no evento especial.

Davi Brito fala sobre possibilidade de participar de 'A Fazenda'

Meses após participar do BBB 24 e sair como campeão, Davi Brito foi questionado por seguidores se voltaria a integrar o elenco de outro reality show, desta vez em A Fazenda. O rapaz não escondeu o interesse em retornar a mídia desta maneira, garantindo que se fosse convidado para fazer parte do programa da TV Record iria batalhar muito pelo prêmio.

"Você participaria do reality 'A Fazenda'?", questionou um usuário do Instagram em uma caixinha de perguntas do influenciador, o que Davi respondeu: "Faria, sim. Estou esperando eu receber um convite para o próximo ano, ou até para este ano, mesmo. Se quiserem me botar na 'Fazenda', o pau vai quebrar lá também. Partiu virar fazendeiro? Me chama aí!".