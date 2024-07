Davi escorrega após BBB 24 e dá mais munição para haters na web

Apesar de não gostar de ter sua vida sendo pauta nas redes sociais, Davi Brito segue expondo sua intimidade sem filtro, rendendo novas polêmicas

Depois de iniciar uma verdadeira guerra contra os haters nas redes sociais, Davi Brito, campeão do BBB 24, segue dando assunto para ser alvo de críticas. Nos últimos dias, o baiano revelou publicamente que não tem conseguido fechar parcerias publicitárias.

Desde que saiu da casa mais vigiada do Brasil, o ex-motorista de aplicativo tem protagonizado uma polêmica atrás da outra e provocado questionamentos do público se, de fato, ele merecia ter levado a bolada milionária.

Através de uma caixinha de perguntas no Instagram, Davi comentou sobre a falta de contratos e confessou que apenas fez uma campanha. Segundo o ex-BBB, agora ele e a TV Globo, responsável pela parte publicitária de alguns contratados, estão analisando algumas propostas.

"Então, já apareceram algumas propostas aí, estamos avaliando, estamos vendo a melhor possibilidade para poder fazer nossas publicidades aí, e quem sabe logo em breve está surgindo mais oportunidades aí para a gente poder estar tocando e entrar num mercado publicitário", disse ele, provocando dúvidas nos internautas se de fato era verdade o que dizia.

A declaração de Davi surge poucos dias após ele entrar em uma confusão contra Leo Dias, jornalista especializado em celebridades, que fez provocações sobre seus passos fora da casa do BBB 24. Na ocasião, ele ficou incomodado em ser detonado no programa Fofocalizando por detalhes de sua vida, a qual ele mesmo vem expondo publicamente.

Apesar de ficar revoltado, o ex-BBB segue dando assunto para que cheguem críticas aos seus ouvidos, seja ela sobre falta de publicidade, futuro dentro da TV Globo ou sua carreira acadêmica. Talvez o melhor caminho para o baiano seria não expor tanto os caminhos que deseja percorrer, porque a cada publicação que ele faz, tem servido de munição para ele mesmo se queimar.

Davi afirma que só fechou uma publicidade até o momento, mas está analisando propostas para entrar no mercado publicitário.

DAVI TAMBÉM REVELOU ENCONTRO COM NOVA NAMORADA

Ao que tudo indica, o romance entre Davi Brito e Tamires Assis, musa do Boi Garantido, está indo muito bem e o casal até já tem data para se reencontrar. Nesta segunda-feira, 8, o campeão do BBB24 abriu uma caixinha de perguntas em sua conta no Instagram e comentou sobre o reencontro com a amada.

"Tem uma galera me perguntando que dia a Tamires vai estar aqui em Salvador. Semana que vem, com fé em Deus, se der tudo certinho, ela já vai estar aqui comigo", começou ele. Em seguida, Davi afirmou que está ansiosos para mostrar sua cultura para a moça.

"Vou apresentar um pouco a ela sobre a nossa cultura baiana, sobre nosso povo nordestino, um pouco do Nordeste. Vai ser tudo de bom, maravilhoso, tenho uma surpresa para ela. Ela está ansiosa para saber o que é, até para vocês não vou falar, vocês vão descobrir. Semana que vem ela está aqui para eu mostrar para ela um pouco da nossa cultura baiana", concluiu.