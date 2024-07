Virginia Fonseca impacta ao fazer fotos no lago da fazenda de Leonardo

No lago da fazenda do sogro, o cantor Leonardo, Virginia Fonseca impacta ao fazer novas fotos de ensaio gestante com look poderoso; veja

A influenciadora Virginia Fonseca impressionou com novas fotos do ensaio gestante que está realizando para memorizar sua terceira gestação na fazenda do sogro, o cantor Leonardo. Neste domingo, 14, a famosa compartilhou mais cliques deslumbrantes do momento e chamou muita atenção.

Isso porque, a apresentadora do SBT apareceu toda produzida no lago da propriedade do pai de seu esposo, o cantor Zé Felipe. Com um look ousado, da cor da paleta da paisagem do local, a gestante, que espera seu primeiro menino, José Leonardo, destacou-se com sua beleza ao fazer poses dentro do lago.

"Oi Zé Leonardo! Seguimos aqui fazendo seu ensaio, você com 8 meses na barriga da mamãe, mexendo super forte e me fazendo ir ao banheiro de 10 em 10 minutos kkk mas sem sombra de dúvidas você é um presente de Deus pra mim! Obrigada por ter me escolhido pra ser sua mãe, saiba que sempre vou fazer TUDO por você e pelas suas irmãs! Te amo mais que tudo, que Deus abençoe sua vida e lhe dê muuuita saúde! Ps: não poderia deixar de fazer uma foto nesse lago, ele nos traz uma energia maravilhosa", escreveu o recado para o seu caçula e falou sobre o local escolhido para os cliques.

Também neste domingo, 14, Virginia Fonseca já havia postado mais fotos que fez na fazenda e com outro look que deu o que falar. É bom lembrar que ela já é mãe de duas meninas, Maria Alice e Maria Flor. A primogênita inclusive a surpreendeu com uma atitude com o irmão ainda na barriga.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Sogra de Virginia Fonseca expõe motivo de só fazer quartos para os filhos de Zé Felipe

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, foi questionada mais uma vez sobre só ter feito quartos para os filhos de Virginia Fonseca e Zé Felipe em suas casas. Após mostrar que está montando um cômodo para os netos em sua mansão em Goiânia, a loira preparou dois cantinhos para o trio na fazenda.

Depois da nora exibir o resultado realizado especialmente para Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo na fazenda Talismã, Poliana Rocha recebeu uma pergunta em sua rede social sobre só arrumar quartos para os herdeiros de seu filho e não para os outros netos de Leonardo. Novamente, a influenciadora esclareceu a questão, já que já havia falado sobre o assunto outras vezes.

"O Noah nunca vai, tem um ano que não vai lá... Infelizmente! E as filhas do Pedro vão apenas uma vez por ano! Esse mês que intimei eles irem e vão estar conosco em julho... no mais, elas vão muito pouco! Além do que, Maria Sofia já está mocinha e Mavie sempre curte quartinho juntos das priminhas!", explicou. Veja mais o que ela disse aqui.