Nasceu! Marcela Barrozo celebra o nascimento da primeira filha

Ex-atriz mirim da novela Senhora do Destino, Marcela Barrozo apresenta sua filha recém-nascida, Luiza, ao mostrar fotos na sala de parto

A atriz Marcela Barrozo já é mamãe! A estrela deu à luz Luiza, sua primeira filha, na quarta-feira, 15, por meio do parto cesariana. Nas redes sociais, ela mostrou as primeiras fotos com a filha e o marido, Luiz Fernando Pinto, feitas na sala de parto da maternidade.

Na legenda, a mamãe coruja celebrou a chegada da filha. "15.05.2024. No dia da família, às 19:45h pesando 3,8kg e medindo 47cm, Luiza chegou trazendo um novo significado a essa data e mudando nossas vidas. Obrigada por me escolher para ser sua mãe e prometo dar o meu melhor nessa nova incrível jornada. É um amor tão grande!", disse ela.

Nos comentários do post, os amigos famosos celebraram a nova fase na vida da ex-atriz mirim. "Bem vinda Luiza, parabéns mamãe e papai", disse Beth Goulart. "Ahhhhh!!!! Bem vinda Luiza! Parabéns mamãe e papai!", escreveu Day Mesquita. "Parabens minha linda!!! Tenho certeza que você será uma maezona incrível! Deus abençoe vocês", comentou Renata Dominguez.

Vale lembrar que Marcela Barrozo está na televisão desde a infância. Ela foi atriz mirim nas novelas Senhora do Destino, Duas Caras e Chocolate com Pimenta. Recentemente, a artista esteve no elenco da novela Gênesis, da Record TV.

Marcela Barrozo mostra fotos de seu casamento

Em 2022, Marcela Barrozo oficializou a união com o advogado Luiz Fernando Pinto, e nas redes sociais, ela mostrou as fotos da união. Nas imagens, os dois apareceram vestidos de noivos logo após a cerimônia religiosa e ela aproveitou para se declarar para o amado.

"Dia dele. Meu parceiro e agora marido, que sua vida seja sempre repleta de amor, felicidade, família, amigos, viagens e tudo que você mais gosta... Sou muito grata a Deus por ter te colocado na minha vida. Te amo e te admiro muito", escreveu ela, que também mostrou fotos com detalhes do seu vestido de noiva. Confira!