Quem é a mãe da filha de Faustão? Ele foi casado com a ex-mulher por 10 dez anos

Filha mais velha de Faustão, Lara é fruto do antigo casamento dele com artista plástica com quem foi casado por 10 anos

Na última edição do programa Faustão na Band, o apresentador Faustão lançou a sua filha mais velha, Lara Silva, de 25 anos, como cantora. Depois de crescer longe dos holofotes e da mídia, ela dá seus primeiros passos na carreira artística com o incentivo do pai. Com a aparição dela na TV, os fãs do comunicadora ficaram curiosos: Quem é a mãe da filha mais velha de Faustão? Confira aqui :

Lara é fruto do antigo relacionamento de Faustão com a artista plástica Magda Colares . Faustão e Magda foram casados por 10 anos e se separaram no início dos anos 2000.

Magda Colares estudou na Faculdade de Letras e fez a sua primeira exposição artística em 1996. Ela está mergulhada no mundo das artes desde a infância e costuma produzir artes em pintura a óleo com base de linho cru. Nas redes sociais, ela mostra fotos de suas obras de arte, que retratam o corpo humano.

Magda e Faustão apareceram juntos em uma foto compartilhada em março de 2022, quando eles posaram ao lado da família em um jantar especial no apartamento dele. Na foto, eles posaram com a filha, o genro Julinho Casares, e os outros filhos de Faustão, João Guilherme e Rodrigo, e a atual esposa dele, Luciana Cardoso.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MAGDA COLARES ATELIER (@magdacolaresatelier)

Faustão está internado em hospital de São Paulo

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, foi internado em São Paulo para um novo tratamento médico. Ele deu entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde segue em observação.

As informações são da Folha de S. Paulo, que afirma que ele sentiu dores, passou por exames e foi detectado um novo problema no sistema urinário. Um boletim médico deve ser divulgado ainda nesta quinta-feira (17).

A internação foi confirmada ao veículo por Luciana Cardoso, esposa do apresentador. Vale lembrar que Faustão está de férias desde que deixou a apresentação de seu programa na Band. Ele inclusive estava nos Estados Unidos.