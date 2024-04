Ex-A Fazenda descobre gestação após passar por lipoaspiração

Após 15 dias de ter feito lipoaspiração, ex-A Fazenda descobre que está grávida de seu terceiro filho; durante cirurgia ela já estava com o bebê na barriga

Nos últimos dias, uma ex-A Fazenda tomou um susto ao descobrir que está grávida e passou por uma lipoaspiração há apenas 15 dias. Isso mesmo, segundo noticiado pelo jornalista Leo Dias, Fernanda Medrado fez o procedimento com o bebê na barriga.

Sem saber que está esperando seu terceiro filho, a cantora decidiu passar pela intervenção e acabou sabendo da novidade ao começar a sentir dores fortes. Segundo a mamãe contou para o portal, ela descobriu que estava de 5 dias quando fez a operação.

Diante da situação, aproximando-se do primeiro mês de gravidez, Fernanda Medrado, que já tem dois meninos, precisou suspender os medicamentos que estava tomando após a cirurgia para retirar as gordurinhas localizadas.

Conforme informações dadas por ela a Leo Dias, tanto ela quanto os médicos não sabiam da gravidez e os profissionais não detectaram o feto no útero da paciente.

Medrado revela real motivo que a fez desistir do reality na primeira semana

A rapper, que bateu o sino logo nos primeiros dias do reality rural antes mesmo da primeira eliminação, falou pela primeira vez e contou por que quis sair do programa e desistir do prêmio de R$1,5 milhão.

Em entrevista ao colunista Léo Dias, ela revelou que ficou com muito medo de que seus filhos sofressem rejeição por suas atitudes dentro do confinamento.

"Começou a me dar desespero, porque não quero que os meus filhos passem pelo que passei de rejeição. Fiquei com medo dos meus filhos serem rejeitados aqui fora. Das pessoas estarem me vendo lá e eu fazer alguma coisa que pudesse refletir neles. Fiquei com muito medo disso acontecer", desabafou.

Ela, que é mãe Josh e Bryan, fruto de relacionamentos diferentes, disse ter se sentido pressionada pelos outros participantes. Medrado também contou que o excesso de críticas, cobranças e xingamentos a fizeram perceber que ela não estava bem para permanecer no programa.