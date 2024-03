Mudou muito? Poliana Rocha revela que colocou fios no rosto: ‘Tava muito caída’

Esposa de Leonardo, Poliana Rocha impressiona ao revelar que fez procedimento estético após aparecer com o rosto diferente

A esposa do cantor sertanejo Leonardo, Poliana Rocha surpreendeu ao compartilhar uma novidade com seus seguidores na última terça-feira, 6. A jornalista revelou que fez um procedimento estético e colocou fios de sustentação para dar uma 'levantadinha' no rosto. Em suas redes sociais, ela impressionou ao mostrar o resultado da mudança.

Poliana já revelou anteriormente que nunca passou por uma cirurgia plástica. Apesar disso, a jornalista é adepta de procedimentos estéticos minimamente invasivos, como a aplicação de botox e laser para a flacidez da pele. Desta vez, ela decidiu inovar no tratamento e colocou os fios para levantar a região das sobrancelhas e do bigode chinês.

Através dos stories do Instagram, Poliana contou que passou por um dia de cuidados com a saúde e beleza. A esposa do sertanejo postou um vídeo do momento da aplicação e depois mostrou o resultado, ainda com curativos: “ Acabei de sair, é normal falar assim porque estou anestesiada”, ela comentou sobre estar com o rosto paralisado.

“Para uma mulher da minha idade, era para colocar muito mais fios, mas coloquei só quatro aqui e quatro aqui. Quero ver como vai acomodar no meu rosto, fazer aos poucos”, Poliana revelou detalhes do procedimento. Mesmo não tendo conquistado a versão final, ela já viu diferenças e celebrou o resultado em sua rede social.

Poliana Rocha compartilha resultado de novo procedimento estético - Reprodução/Instagram

“Já achei o resultado incrível! Já deu uma melhorada no meu bigode chinês que tenho muito acentuado e não faço preenchimento e na minha sobrancelha que tava muito caída, com a cara sempre de cansada. Recomendo para as mulheres da minha idade porque nos sentimentos de fato melhores”, disse a mãe de Zé Felipe.

Vale lembrar que Poliana está prestes a ser vovó novamente. Isso porque seu único herdeiro com Leonardo, que tem outros cinco filhos de relacionamentos diferentes, está à espera de seu terceiro bebê com Virginia Fonseca. O pequeno José Leonardo chega em breve à família ao lado das netinhas Maria Flor e Maria Alice.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

