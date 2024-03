Leonardo surpreende ao opinar sobre estilo musical de Zé Felipe: ‘Vai toma'

Sincerão, Leonardo opina sobre músicas sertanejas 'funkeadas' e gera comentários na web devido às semelhanças com as canções de seu filho, Zé Felipe

O cantor Leonardo costuma viralizar nas redes sociais por sua opinões sinceras sobre os mais variados assuntos. Desta vez, o artista gerou comentários ao opinar sobre o cenário atual da música sertaneja. É que ele não se mostrou muito fã da mistura com o funk, que é justamente um dos estilo musicais produzido por seu filho, o cantor Zé Felipe.

Recentemente, uma entrevista que o cantor deu sobre as mudanças no gênero voltou a viralizar. Na ocasião, o sertanejo opina sobre o atual cenário e apontou que atualmente as canções são mais polêmicas para viralizar nas redes sociais: “Hoje já estão 'funkeando' a música sertaneja, está virando meio que funk”, ele iniciou.

"Abaixa o bumbu', 'vai toma, toma, toma', 'mete, mete, mete'... É um trem assim, né’”, o cantor disse em tom de crítica. Na sequência, Leonardo comentou que, mesmo com a mudança, suas músicas antigas ainda têm seu público fiel. Ele admitiu que sua época pode ter ficado para trás, mas se sente feliz por ter conquistado a admiração dos fãs.

“Eu tenho 60 anos de idade, a minha vez passou, [mas] sei que tem muita gente que ainda ama o tipo de música que eu canto”, ele finalizou. Nas redes sociais, o momento se tornou viral, já que o veterano alfinetou justamente o estilo de música de seu filho, Zé Felipe, que começou a carreira no sertanejo e hoje se jogou totalmente no funk.

Inclusive, o próprio herdeiro do cantor tem algumas músicas com letras semelhantes às que foram citadas durante a entrevista, como ‘Toma Toma, Vapo Vapo’, e ‘Malvada’. Além disso, as canções de Zé são divulgadas nas redes sociais com as dancinhas sensuais e virais de sua esposa, a influenciadora digital Virginia Fonseca.

Nas redes sociais, os admiradores da família deram suas opiniões sobre as declarações de Leonardo: “Acho que tudo evolui, gostando ou não, evolui”, um seguidor defendeu. “Gostaria de saber o que ele acha da música do filho dele?”, outro questionou. “Alô, Zé Felipe, não tá ouvindo o teu pai né? Hahahaha pois escute ele”, disse um terceiro.

Esposa de Leonardo detalha reação do cantor em chá revelação:

O cantor Leonardo e a esposa, Poliana Rocha, estão felizes da vida desde que descobriram que serão avós de um menino! No mês passado, Virginia Fonseca e Zé Felipe realizaram um chá revelação e confirmaram que estão à espera do primeiro herdeiro homem. Após a celebração em família, a jornalista dividiu detalhes sobre o evento.

Em seu Instagram, a mãe do cantor Zé Felipe revelou qual foi a reação do marido ao saber o sexo do bebê: "Muito feliz, muito agradecida a Deus. Agora [vem] o José Leonardo, olha que coisa boa. O Leo ficou emocionado, chorou tanto", contou a influenciadora digital, esbanjando felicidade com a homenagem no nome do pequeno.