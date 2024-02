Esposa de Leonardo detalha reação do cantor em chá revelação do neto: 'Chorou'

Mãe de Zé Felipe, Poliana Rocha contou como o marido, o cantor Leonardo, reagiu ao descobrir que seria avô de um menino

O cantor Leonardo e a esposa, Poliana Rocha, estão deslumbrantes desde que descobriram que serão avós de um menino! Na última terça-feira, 20, Virginia Fonseca e Zé Felipe realizaram um chá revelação e confirmaram que estão à espera do primeiro herdeiro homem.

Após a celebração em família, Poliana usou as redes sociais para compartilhar alguns registros do momento especial. Em seu Instagram, a mãe do cantor Zé Felipe revelou qual foi a reação do marido ao saber o sexo do bebê.

"Muito feliz, muito agradecida a Deus. Agora [vem] o José Leonardo, olha que coisa boa. O Leo ficou emocionado, chorou tanto", contou a influenciadora digital, esbanjando felicidade. Zé e Virginia escolheram o nome do terceiro filho em homenagem ao artista sertanejo.

A revelação do sexo do bebê aconteceu na Fazenda Talismã e foi transmitida em uma live com mais de 1 milhão de pessoas. Além de José Leonardo, Virginia Fonseca e Zé Felipe também são pais de Maria Alice, de dois anos, e Maria Flor, de um.

Zé Felipe pinta o cabelo para celebrar seu terceiro filho com Virginia

Nesta terça-feira, 20, o cantor Zé Felipe e sua esposa, a influenciadora digital Virginia Fonseca, revelaram que estão a espera de um menino! E para celebrar a adição em sua família, o artista decidiu pintar seu cabelo em homenagem ao seu filho, que se chamará José Leonardo.

Durante o chá revelação realizado na Fazenda Taslimã, do cantor Leonardo, Zé Felipe descoloriu o cabelo de sua nuca e prometeu que pintaria o cabelo conforme o sexo de seu terceiro bebê. Após a revelação, feita ao vivo nas redes sociais, ele contou com a ajuda de amigos para pintar seu cabelo de azul.

Nos stories de seu Instagram oficial, o paizão compartilhou um vídeo do momento em que pintou sua nuca. "Que tremedeira", legendou Zé. Pouco depois, ele mostrou uma foto sua de costas e mostrou o resultado da pintura. Virginia, por sua vez, postou uma foto beijando o marido e escreveu: "Meu gato já tá homenageando nosso José". Confira!