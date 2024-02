Zé Felipe pinta o cabelo para celebrar seu terceiro filho com Virginia

Durante o chá revelação de seu terceiro filho, Zé Felipe pinta seu cabelo para celebrar a vinda de seu bebê com Virginia Fonseca; confira o resultado!

Nesta terça-feira, 20, o cantor Zé Felipe e sua esposa, a influenciadora digital Virginia Fonseca, revelaram que estão a espera de um menino! E para celebrar a adição em sua família, o artista decidiu pintar seu cabelo em homenagem ao seu filho, que se chamará José Leonardo.

Durante o chá revelação realizado na Fazenda Taslimã, do cantor Leonardo, Zé Felipe descoloriu o cabelo de sua nuca e prometeu que pintaria o cabelo conforme o sexo de seu terceiro bebê. Após a revelação, feita ao vivo nas redes sociais, ele contou com a ajuda de amigos para pintar seu cabelo de azul.

Nos stories de seu Instagram oficial, o paizão compartilhou um vídeo do momento em que pintou sua nuca. "Que tremedeira", legendou Zé. Pouco depois, ele mostrou uma foto sua de costas e mostrou o resultado da pintura. Virginia, por sua vez, postou uma foto beijando o marido e escreveu: "Meu gato já tá homenageando nosso José".

Confira o resultado:

Foto: Reprodução / Instagram

O chá revelação do 3º filho de Zé Felipe e Virginia

Para contar a novidade aos seus seguidores, Virginia Fonseca e Zé Felipe realizaram a revelação do sexo de seu terceiro filho ao vivo no Instagram. O casal reuniu sua família e amigos mais próximos na Fazenda Talismã, do cantor Leonardo, para um evento intimista e luxuoso.

A transmissão iniciou com uma missa, realizada na capela da fazenda escolhida para o evento. Na cerimônia, eles contaram com um padre para abençoar a gravidez. Em seguida, o casal e seus convidados seguiram para o lado de fora da capela, onde foi montado um grande palco para fazer a grande revelação.

Para contar o sexo, a família puxou uma contagem regressiva. Ao final, todas as luzes se tornaram azuis. Eles também soltaram confete e fumaça azul para comemorar a vinda de seu menino.

Virginia Fonseca e Zé Felipe já são pais de duas meninas, Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1 ano, que também combinaram os looks com seus pais para a ocasião. A revelação da gravidez aconteceu em 17 de janeiro, onde o casal contou a novidade com um álbum de fotos em família nas redes sociais.