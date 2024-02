Leonardo e Poliana se emocionam com descoberta do sexo do neto

O cantor Leonardo e Poliana Rocha não seguraram a emoção no chá revelação do terceiro filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Leonardo e Poliana Rocha não seguraram a emoção ao descobrirem que serão avós de um menino. Virginia Fonseca e Zé Felipe estão à espera do terceiro filho, e nesta terça-feira, 20, eles fizeram um chá revelação para saber o sexo do bebê.

Após o anúncio de que o casal teria um menino, que se chamará José Leonardo, o cantor sertanejo e a esposa caíram no choro. No Instagram, Leonardo postou algumas fotos em que aparece bastante emocionado, e parabenizou o filho e a nora.

"José Leonardo! Parabéns, Zé Felipe e Virginia", escreveu o artista, que usou uma camisa branca e uma calça escura no chá revelação luxuoso do neto. Poliana, que optou por um vestido de crochê branco, também celebrou a novidade. "Muita emoção!!!! Venha José Leonardo, seus avós te esperam com muito amor", declarou.

Vale lembrar que Virginia e Zé Felipe já são pais de duas meninas, Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1 ano.

Confira as publicações:

O chá revelação

Virginia Fonseca e Zé Felipe realizaram um chá revelação na Fazenda Talismã, do cantor Leonardo, para contar a todos que estão a espera de um menino! Por meio de uma live realizada no Instagram da influenciadora digital, os dois decidiram revelar a novidade ao vivo para todos os seus seguidores.

A transmissão iniciou com uma missa, realizada na capela da fazenda escolhida para o evento. Na cerimônia, eles contaram com um padre para abençoar a gravidez. Em seguida, o casal e seus convidados seguiram para o lado de fora da capela, onde foi montado um grande palco para fazer a grande revelação. Para contar o sexo, a família puxou uma contagem regressiva e, ao final, todas as luzes se tornaram azuis. Eles também soltaram confete e fumaça azul para comemorar a vinda de seu menino. Confira!