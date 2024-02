Quando o terceiro filho da Virginia Fonseca vai nascer?

Virginia Fonseca está grávida pela terceira vez e o bebê já tem uma previsão de quando vai nascer. Saiba aqui

A influenciadora digital Virginia Fonseca agitou seus fãs nos últimos meses ao anunciar que está grávida pela terceira vez. Ela e o marido, o cantor Zé Felipe, vão ter um menino, que vai receber o nome de José Leonardo. Inclusive, eles já revelaram qual é a previsão para o nascimento da criança.

O terceiro filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe deverá nascer em setembro de 2024. A revelação foi feita por ela logo depois de anunciar a gravidez enquanto comentava sobre o signo do bebê, que será de Virgem.

"Eu não ia encerrar esse plano sem pagar a minha língua de virgem, sempre declarei: ‘Virginiano, não dá’. E ultimamente, na minha vida, só está aparecendo virginiano. E o meu filho ou filha, tô falando bebê porque eu não sei o que é, vai nascer em setembro…", disse ela.

Nesta semana, ela ainda contou que José Leonardo não será seu último filho. Ela quer ter mais uma criança no futuro. "Então, gente: a meta é 4. Mas pode ser que eu pare em 3, pode ser que eu tenha mais que 4. Mas a meta é 4. Então, sim, eu pretendo ter mais um depois do José. Vou falar com vocês agora: ganhei neném e falo... Não quero. Só que depois passa um ano e me dá vontade de engravidar de novo", afirmou ela.

Vale lembrar que o chá revelação do sexo do bebê aconteceu no início desta semana durante uma festa na fazenda do cantor Leonardo em Goiás.

Bebê já tem perfil no Instagram

Grávida pela terceira vez, a influenciadora digital Virginia Fonseca já está trilhando o caminho do seu bebê nas redes sociais. Apenas um dia após descobrir que vai ter um menino, ela criou um perfil no Instagram para a criança que ainda nem nasceu e o número de seguidores na página já impressiona.

O bebê vai se chamar José Leonardo e o perfil dele no Instagram é: @zeleonardo . A página já tem mais de 441 mil seguidores e o número não para de crescer. A perfil só tem um álbum de fotos do chá revelação do bebê, que aconteceu no final da tarde de terça-feira, 21.

“Assim como as Marias, eu também fiz um Instagram para ele. Lá, vou postar ultrassom e tudo, né? Roupinhas, quartinho, tudo, tudo dele. Vocês têm noção que eu vou ter que comprar tudo pro Zé, não ter como reaproveitar nada. Se fosse outra Maria, dava para reaproveitar as mesmas coisas”, contou ela.

Virginia é casada com o cantor Zé Felipe. Os dois já são pais de Maria Alice e Maria Flor.