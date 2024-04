Filhas de Virginia e Zé Felipe curtem passeio a cavalo e encantam web

Maria Alice e Maria Flor, filhas de Virginia e Zé Felipe, curtem passeio a cavalo juntinhas e encantam web com os registros super fofos; confira!

A influenciadora digital Virginia Fonseca mostrou o seu lado mãe coruja nesta sexta-feira, 12. Em suas redes sociais, a empresária encantou seus seguidores com novas fotos de suas filhas com o cantor Zé Felipe, as pequenas Maria Alice, de 2 anos e Maria Flor, de 1.

Em seu perfil oficial do Instagram, a nora de Leonardo publicou alguns registros das herdeiras juntinhas para curtir um dia bem divertido. Com botas de caubói e camisas de botão, as Marias embarcaram em uma aventura e andaram a cavalo durante a tarde.

Junto com os registros, Virginia se declarou para suas pequenas: "Cara… sou muito feliz por ter vocês!!! É muuuuuiiiitooo amor". Ela ainda se derreteu por sua primogênita, que mostrou as raízes de sua família ao aparecer cantando. "Maria Alice cantando no último vídeo, nossa sertanejaaa raizzzzz", escreveu a loira na legenda da publicação.

Nos comentários, seus seguidores se derreteram pelo álbum de fotos fofíssimo e dispararam elogios. "Que vontade de morar nesse vídeo", declarou o influenciador Lucas Guedes."A maior fã do Leonardo sem dúvida é a Maria Alice", disse um internauta. "Jaja o José Virginio vai tá aí nesse meio", escreveu outro, citando a gravidez de Virginia. "Que FOFURAAAA, meu Deus", disse mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Virginia Fonseca exibe sua barriga de 4 meses de gestação

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu os fãs ao mostrar o quanto sua barriga de grávida já cresceu. Ela espera o nascimento seu terceiro filho, que vai se chamar José Leonardo e é fruto do casamento com o cantor Zé Felipe.

Nos stories do Instagram na última quinta-feira, 11, ela abriu o botão da calça para deixar à mostra sua barriguinha saliente em uma selfie para os fãs. Na legenda, ela apenas disse: "4 meses do Zé".

A influencer já é mãe de suas meninas, Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1 ano. Atualmente, ela comanda um programa de TV no SBT, chamado Sabadou com Virginia.

Clique aqui e confira as fotos!