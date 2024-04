Virginia Fonseca mostra fotos inéditas de seu aniversário: "Achei perdida"

Comemorando seus 25 anos, Virginia Fonseca mostra fotos inéditas de seu aniversário para seus seguidores nas redes sociais; confira!

A influenciadora digital Virginia Fonseca celebrou seus 25 anos no último dia 6, mas as fotos da celebração não param de chegar. Nesta terça-feira, 9, a esposa de Zé Felipe resgatou alguns cliques inéditos dessa data especial e compartilhou com seus seguidores nas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, a empresária compartilhou uma foto na mesa do bolo, que foi personalizado com todos os nomes de sua família. Entre eles estão o de seus três filhos, Maria Alice, de 2 anos, Maria Flor, de 1, e José Leonardo, que irá nascer ainda este ano.

Na legenda, a famosa ainda falou sobre o momento do clique, que foi feito pouco antes da estreia do seu programa 'Sabadou com Virginia', no SBT. "Achei aqui perdida na galeria e ainda vale né?! Bom, se nÃO valer, vamo fingir que vale kkkkk juro que não posto mais nenhuma foto do meu aniversário. Mas nesse momento ai eu tava tão tensa, faltavam poucos minutos pra estrear o programa e eu não tava conseguindo nem conversar de tanta ansiedade kkkk mas depois foi só alegria rsss", disse Virginia.

Vale lembrar que a influenciadora comemorou seu aniversário com uma festa luxuosa em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O evento contou com diversas atrações, incluindo pocket shows de Zé Felipe e Leonardo.

Confira os detalhes da festa de Virginia

A celebração do aniversário de Virginia Fonseca aconteceu no último dia 7. Em sua nova mansão, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, a apresentadora apostou em um look de cerca de R$ 772 mil. Confira os detalhes da celebração divulgados pela Quem.

Segundo informações do veículo, as equipes de decoração, cenografia e buffet viajaram de Goiânia para o Rio de Janeiro na segunda-feira passada para iniciar a montagem na quarta-feira. Tana Lobo e Cristal Lobo foram as responsáveis pela decoração do ambiente, a qual conseguiu imprimir fortemente a personalidade da influenciadora.

Uma passarela lilás, laranja e rosa percorria o ambiente, que estava decorado com balões coloridos e prateados. Já as mesas, tinham arranjos de rosas nos tons roxo, amarelo e vermelho.

O menu da festa foi assinado pela banqueteira Liliane Lobo, também de Goiás. Elaborado para combinar o clima de praia com a descontração dos 50 convidados, o cardápio contava com grande variedade de frutos-do-mar. Incluindo: camarão empanado no coco crocante, casquinha de siri, espetinho de camarões, ceviche de frutos-do-mar com lagostim, lâminas de salmão com molho oriental e chips de batata-doce e bobó de camarão. Também teve churrasco com coxinha da asa, costelinha suína, asa de frango, picanha e espetinho de queijo coalho.

Já entre as sobremesas, tinha mini churros, servidos em um tacho de doce de leite, o favorito de Virginia. Havia também torta de Banoffee e cocada de forno com chips de coco.

Sobre as atrações musicais do evento, os convidados curtiram um pocket show de Zé Felipe e Leonardo, marido e o sogro da apresentadora. Além de cantarem juntos, ambos se apresentaram com Luan Pereira e Marcinho Malemolência. O DJ John ainda fez um setlist com músicas do momento e Vinicius Cavalcante, que tocou funk e clássicos dos anos 2000.