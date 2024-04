Confira os detalhes da festa de aniversário de Virginia Fonseca

Completando 25 anos de idade, Virginia Fonseca realizou uma festa luxuosa em sua nova mansão. Veja mais detalhes sobre o evento

No último domingo, 7, Virginia Fonseca comemorou seus 25 anos de idade com uma festa luxuosa! Em sua nova mansão, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, a apresentadora apostou em um look de cerca de R$ 772 mil. Confira os detalhes da celebração divulgados pela Quem.

Segundo informações do veículo, as equipes de decoração, cenografia e buffet viajaram de Goiânia para o Rio de Janeiro na segunda-feira passada para iniciar a montagem na quarta-feira. Tana Lobo e Cristal Lobo foram as responsáveis pela decoração do ambiente, a qual conseguiu imprimir fortemente a personalidade da influenciadora.

Uma passarela lilás, laranja e rosa percorria o ambiente, que estava decorado com balões coloridos e prateados. Já as mesas, tinham arranjos de rosas nos tons roxo, amarelo e vermelho.

"A Virginia pediu que fosse um projeto de muito bom gosto para marcar a primeira festa na casa de Mangaratiba. Ao mesmo tempo, ela pediu algo para que a família e os amigos aproveitassem e ficassem à vontade para viver aquele momento com muita descontração e alegria", explicou Tana. "Criamos então o projeto que representasse a essência da Virginia: alegria, alto-astral, diversão e família", compartilhou Cristal em entrevista à Quem.

O menu da festa foi assinado pela banqueteira Liliane Lobo, também de Goiás. Elaborado para combinar o clima de praia com a descontração dos 50 convidados, ele foi capaz de servir a todos por dez horas seguidas. "Criamos um menu que combinasse o clima de praia com o de uma festa descontraída, que durasse dez horas ininterruptas de festa", disse Liliane.

No cardápio, havia uma grande variedade de frutos-do-mar, como camarão empanado no coco crocante, casquinha de siri, espetinho de camarões, ceviche de frutos-do-mar com lagostim, lâminas de salmão com molho oriental e chips de batata-doce e bobó de camarão. Também teve churrasco com coxinha da asa, costelinha suína, asa de frango, picanha e espetinho de queijo coalho.

"O objetivo era unir as origens das famílias com o local da festa. Virginia pediu que incluíssemos também o churrasco no cardápio. Para isso, criamos um churrasco variado com carnes nobres, frutos-do-mar, legumes e outras opções. Outra coisa que não pode faltar foram os petiscos volantes como coxinha e pastelzinho, que a família ama", contou.

Já entre as sobremesas, tinha mini churros, servidos em um tacho de doce de leite, o favorito de Virginia. Havia também torta de Banoffee e cocada de forno com chips de coco.

Sobre as atrações musicais do evento, os convidados curtiram um pocket show de Zé Felipe e Leonardo, marido e o sogro da apresentadora. Além de cantarem juntos, ambos se apresentaram com Luan Pereira e Marcinho Malemolência.

O DJ John ainda fez um setlist com músicas do momento e Vinicius Cavalcante - que se apresentou no batizado de Maria Alice e Maria Flor, filhas do casal - tocou funk e clássicos dos anos 2000.

