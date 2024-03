Zé Felipe abre o jogo sobre ter mais filhos com Virginia: "Tô pronto"

À espera de seu terceiro filho, Zé Felipe abre o jogo sobre a possibilidade de ter mais filhos com sua esposa, Virginia Fonseca

O cantor Zé Felipe está à espera de se tornar pai pela terceira vez. Com isso, ele abriu o jogo sobre se tornar pai novamente após o nascimento de seu terceiro filho com a influenciadora Virginia Fonseca, o pequeno José Leonardo.

Em participação do podcast PodPah nesta quarta-feira, 27, o filho de Leonardo afirmou estar aberto para ter outros herdeiros. No entanto, tudo depende da vontade de sua esposa, que já teve outras duas meninas, Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1.

"Vamos ser reais, pra nós, homens, é muito fácil... É virar o olhinho e meteu... Nos 9 meses que ela tava passando mal, se sentindo mal, sono, espinha, e nós estamos lá, com o pé pra cima. Depois que nasce, você cuida", confessou Zé.

No entanto, ele não descartou a possibilidade de aumentar a família após o nascimento de Zé Leonardo. "O que a Virginia aguentar, eu tô pronto para fazer. Se ela aguentar, eu dou conta. Tô preparado", afirmou o artista.

Virginia Fonseca se surpreende com evolução da barriga na terceira gravidez

A influenciadora Virginia Fonseca está cada dia mais radiante desde que descobriu que está à espera de seu terceiro filho, José Leonardo, fruto de seu casamento com o cantor Zé Felipe. Durante a madrugada desta quarta-feira, 27, após um longo dia de trabalho, ela dividiu com os seguidores um novo registro da barriguinha e se surpreendeu ao notar o tamanho.

Em seus stories no Instagram, a nora de Leonardo e Poliana Rocha posou em frente ao espelho mostrando a silhueta: "Caraca… Não sei se comi algo ou se isso tudo é apenas o Zé Leonardo. O que rolou? Acho que comi algo que me estufou", escreveu a nova apresentadora do SBT na imagem.

José Leonardo é o primeiro herdeiro homem do casal. Além do bebê que está sendo gestado, Virginia Fonseca e Zé Felipe são pais de Maria Alice, de dois anos, e Maria Flor, de um. Os dois anunciaram a gravidez do terceiro filho em janeiro deste ano e, no mês seguinte, já revelaram o sexo.