Virginia Fonseca se surpreende com evolução da barriga na terceira gravidez

Grávida do terceiro filho, Virginia Fonseca dividiu um novo clique da barriguinha e se surpreendeu com o tamanho: 'O que rolou?'

A influenciadora Virginia Fonseca está cada dia mais radiante desde que descobriu que está à espera de seu terceiro filho, José Leonardo, fruto de seu casamento com o cantor Zé Felipe. Durante a madrugada desta quarta-feira, 27, após um longo dia de trabalho, ela dividiu com os seguidores um novo registro da barriguinha e se surpreendeu ao notar o tamanho.

Em seus stories no Instagram, a nora de Leonardo e Poliana Rocha posou em frente ao espelho mostrando a silhueta: "Caraca… Não sei se comi algo ou se isso tudo é apenas o Zé Leonardo. O que rolou? Acho que comi algo que me estufou", escreveu a nova apresentadora do SBT na imagem.

José Leonardo é o primeiro herdeiro homem do casal. Além do bebê que está sendo gestado, Virginia Fonseca e Zé Felipe são pais de Maria Alice, de dois anos, e Maria Flor, de um. Os dois anunciaram a gravidez do terceiro filho em janeiro deste ano e, no mês seguinte, já revelaram o sexo.

Virginia mostra barriguinha de grávida. Foto: Reprodução / Instgaram

Recentemente, a famosa revelou aos fãs qual tem sido seu maior incômodo durante a gravidez. Apesar de ainda estar no início, ela contou que já tem notado algumas mudanças em seu corpo, assim como nas duas gestações das Marias.

"Relatos de uma grávida: meu peito já está pesando muito e incomodando também. De tudo da gravidez, o que mais me incomoda é o peito, a barriga não me incomoda tanto", declarou Virginia Fonseca.

Na sequência, ela explicou que o incômodo acontece por possuir o seio pequeno, já que durante a gravidez o tamanho acaba aumentando devido a produção do leite materno. "Sempre tive o peito bem pequeno, coloquei um silicone que também era pequeno. Quando o peito cresce, começa a pesar, incomodar, doer muito. O peito fica até quente. E tô no terceiro mês só", contou.

Virginia Fonseca e Zé Felipe celebram 3 anos de casados

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe estão comemorando três anos de casamento nesta terça-feira, 26. O casal, que se conheceu em 2020 e se casou um ano depois, celebrou essa data muito especial em suas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, Virginia compartilhou um clique dos dois, que posaram juntinhos para a câmera. Ela ainda fez questão de adicionar fotos de suas duas filhas, Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1, para integrar a homenagem.

Na legenda da publicação, ela se declarou para o filho de Leonardo. "Só consegui parar agora e claro que não deixaria de postar algo sobre nossos 3 anos de casados!! Comemorar essa data me faz refletir muito sobre como Deus é maravilhoso pra mim… Nem no meu melhor sonho eu me imaginava comemorando 3 anos de casada com o amor da minha vida, com 3 filhos e tudo isso com apenas 24 anos… Ainda temos MUITO MAIS anos pra viver e isso que me deixa muito muito muito feliz e grata!!!", iniciou ela. Confira a homenagem completa!