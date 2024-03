Virginia Fonseca desabafa sobre principal incômodo durante terceira gravidez

À espera do terceiro filho com Zé Felipe, a influenciadora Virginia Fonseca revelou que já tem notado algumas mudanças em seu corpo

Apesar de ainda estar no início da terceira gestação, a influenciadora digital Virginia Fonseca já nota algumas mudanças em seu corpo. Através das redes sociais, a esposa do cantor Zé Felipe fez um breve desabafo a respeito do que mais tem a "incomodado" nos últimos dias.

"Relatos de uma grávida: meu peito já está pesando muito e incomodando também. De tudo da gravidez, o que mais me incomoda é o peito, a barriga não me incomoda tanto", declarou a famosa, que já é mãe de duas meninas: Maria Alice, de dois anos, e Maria Flor, de um.

Na sequência, a nora do cantor Leonardo explicou que o incômodo acontece por possuir o seio pequeno, já que durante a gravidez o tamanho acaba aumentando devido a produção do leite materno. "Sempre tive o peito bem pequeno, coloquei um silicone que também era pequeno. Quando o peito cresce, começa a pesar, incomodar, doer muito. O peito fica até quente. E tô no terceiro mês só", contou ela.

Virginia Fonseca e Zé Felipe estão à espera do primeiro herdeiro homem, que se chamará José Leonardo. O casal revelou publicamente a terceira gravidez no início de janeiro deste ano. Em fevereiro, eles descobriram através de um chá revelação belíssimo que serão pais de um menino.

Recentemente, a nova apresentadora do SBT realizou um ultrassom para confirmar o sexo do filho. "Hoje foi dia de ver o Zé Leonardo e graças a Deus ele ta perfeitinho, lindinho, saudável e pedi ao Dr para ver o [emoji de passarinho] dele só para ter certeza de que é o Zé e não outra Maria. Feliz demais e ansiosa para conhecer nosso príncipe", escreveu ela na legenda da postagem.

Nos comentários, os fãs se derreteram com o registro compartilhado por Virginia e não esconderam a ansiedade em conhecer o novo membro da família. "Já queremos conhecer o José Leonardo", disse um internauta. "Tomara que venha a cara do vovô Leo", torceu outro. "Ô coisinha mais linda", declarou mais um.

Gravações durante a gravidez

A influenciadora digital Virginia Fonseca participou da coletiva de imprensa sobre o programa Sabadou, no SBT, que estreia em breve, e a terceira gravidez dela foi um dos comentários abordados na conversa. Isso porque ela descobriu a gestação antes do início das gravações e vai trabalhar enquanto espera o nascimento do filho, que vai se chamar José Leonardo.

Ela contou que está disposta a gravar até o final da gravidez e também fazer vídeos direto de sua casa para o programa após o nascimento do filho. "Eu estou numa gestação bem tranquila, super animada, estou disposta, sem dor de cabeça, até a hora de nascer a criança eu vou estar gravando", afirmou.

Inclusive, o diretor do programa, João Mesquita, contou sobre a surpresa com a gravidez dela no início do projeto e contou o que mudou depois da notícia. "É um cronograma puxado, porque a gente tem que adaptar uma quantidade de gravações, mas a Virginia foi a primeira pessoa a comprar essa proposta. A gente sentiu nela um sangue no olho. Na hora que a gente descobriu a gravidez, a gente ficou tão assustado, mas ela passou tranquilidade e falou 'vamos nessa'. Então, a gente conseguiu se organizar", disse ele.

E completou: "Vai ter programa inédito até a data do nascimento do José Leonardo. Depois, a Virginia pode aparecer lá com as matérias em Goiânia. Mas não vamos adiantar, estamos focados, deixa o programa acontecer".