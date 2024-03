Grávida, Virginia Fonseca revela quantos quilos já engordou

A influenciadora digital Virginia Fonseca revela quantos quilos já ganhou nos primeiros meses da gestação do filho

A influenciadora digital Virginia Fonseca revelou um novo detalhe de sua gravidez nas redes sociais. Grávida de um menino, que vai se chamar José Leonardo, ela contou quantos quilos já engordou nas primeiras semanas de gestação.

Nas redes sociais, ela contou que ganhou 5 quilos . "Eu bato palma, com a mão, com o pé, pra quem engorda de 8k a 12kg na gestação que é o que tem que engordar. Gente, eu engordei 5kg em um mês, tem noção disso? 5kg em um mês", disse ela.

E completou ao relembrar as gestações anteriores. "Da Maria Alice eu engordei 23kg, da Maria Flor eu já engordei 16kg só, consegui me conter, mas nada perto de 12kg", afirmou.

Virginia Fonseca manda seguranças para a escola da filha

A influenciadora digital Virginia Fonseca se pronunciou sobre os rumores de que teria enviado seguranças para ficar com a filha mais velha, Maria Alice, na escola. Ela confirmou a notícia e disse que colocou dois seguranças para ficarem na escola da herdeira durante as aulas dela.

Inclusive, a esposa de Zé Felipe defendeu a sua decisão por meio de um post nos stories do Instagram. Ela contou que vai manter os seguranças na escola durante todos os dias de aula da filha pelo resto da vida e que o mesmo vai acontecer com seus outros filhos quando entrarem na escola. “Todos os dias até ela parar de estudar. Maria Flor e José Leonardo entram nisso também”, disse ela.

E completou: “Dois seguranças. Um dentro da escola e um do lado de fora… E, se reclamarem, pego mais um para fazer a ronda no quarteirão! Segurança nunca é demais e nós aqui gastamos o que for preciso para segurança dos nossos filhos. O mundo é cruel e eu que não pago para ver”.

Logo depois, ela continuou a defender sua decisão. "Não é só na escola não. No parquinho aqui de casa, elas não vão sem segurança. Elas não pisam fora de casa sem segurança. Vai me desculpar, enquanto Deus me permitir e me der condições, vai andar de segurança. Zé Felipe também é bitolado. Ele queria mandar três na escola, por enquanto é um fora e um dentro, mas se reclamar vai três”, afirmou.