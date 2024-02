Virginia Fonseca coloca seguranças na escola da filha e defende sua decisão

É verdade! Virginia Fonseca confirma rumores sobre decisão de mandar dois seguranças para a escola da filha: ‘Vai andar de segurança’

A influenciadora digital Virginia Fonseca se pronunciou sobre os rumores de que teria enviado seguranças para ficar com a filha mais velha, Maria Alice, na escola. Ela confirmou a notícia e disse que colocou dois seguranças para ficarem na escola da herdeira durante as aulas dela.

Inclusive, a esposa de Zé Felipe defendeu a sua decisão por meio de um post nos stories do Instagram. Ela contou que vai manter os seguranças na escola durante todos os dias de aula da filha pelo resto da vida e que o mesmo vai acontecer com seus outros filhos quando entrarem na escola. “Todos os dias até ela parar de estudar. Maria Flor e José Leonardo entram nisso também”, disse ela.

E completou: “Dois seguranças. Um dentro da escola e um do lado de fora… E, se reclamarem, pego mais um para fazer a ronda no quarteirão! Segurança nunca é demais e nós aqui gastamos o que for preciso para segurança dos nossos filhos. O mundo é cruel e eu que não pago para ver”.

Logo depois, ela continuou a defender sua decisão. "Não é só na escola não. No parquinho aqui de casa, elas não vão sem segurança. Elas não pisam fora de casa sem segurança. Vai me desculpar, enquanto Deus me permitir e me der condições, vai andar de segurança. Zé Felipe também é bitolado. Ele queria mandar três na escola, por enquanto é um fora e um dentro, mas se reclamar vai três”, afirmou.

Virginia Fonseca mostra a barriga da terceira gravidez

Grávida pela terceira vez, a influenciadora digital Virginia Fonseca exibiu sua barriguinha nas redes sociais. Ela costuma compartilhar os detalhes do seu dia a dia nos stories do Instagram e sempre exibe o desenvolvimento da gestação.

Nesta terça-feira, 27, a estrela ostentou sua barriga de grávida em uma selfie na frente do espelho. Com look de ginástica, ela mostrou o quanto seu corpo já mudou no início da gravidez.

Virginia e Zé Felipe esperam o nascimento de um menino, que vai se chamar José Leonardo. O bebê deverá nascer em setembro de 2024. Vale lembrar que os dois já são pais de Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1 ano.