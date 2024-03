Virginia Fonseca: saiba como vão ser as gravações durante a gravidez

Virginia Fonseca vai comandar um programa no SBT durante a gravidez do terceiro filho e o diretor revela como foi receber a notícia nos bastidores

A influenciadora digital Virginia Fonseca participou da coletiva de imprensa sobre o programa Sabadou, no SBT, que estreia em breve, e a terceira gravidez dela foi um dos comentários abordados na conversa. Isso porque ela descobriu a gestação antes do início das gravações e vai trabalhar enquanto espera o nascimento do filho, que vai se chamar José Leonardo.

Ela contou que está disposta a gravar até o final da gravidez e também fazer vídeos direto de sua casa para o programa após o nascimento do filho. "Eu estou numa gestação bem tranquila, super animada, estou disposta, sem dor de cabeça, até a hora de nascer a criança eu vou estar gravando", afirmou.

Inclusive, o diretor do programa, João Mesquita, contou sobre a surpresa com a gravidez dela no início do projeto e contou o que mudou depois da notícia. "É um cronograma puxado, porque a gente tem que adaptar uma quantidade de gravações, mas a virgínia foi a primeira pessoa a comprar essa proposta. A gente sentiu nela um sangue no olho. Na hora que a gente descobriu a gravidez, a gente ficou tão assustado, mas ela passou tranquilidade e falou ‘vamos nessa’. Então, a gente conseguiu se organizar", disse ele.

E completou: "Vai ter programa inédito até a data do nascimento do José Leonardo. Depois, a Virginia pode aparecer lá com as matérias em Goiânia. Mas não vamos adiantar, estamos focados, deixa o programa acontecer".

Virginia Fonseca colocou seguranças na escola da filha

A influenciadora digital Virginia Fonseca se pronunciou sobre os rumores de que teria enviado seguranças para ficar com a filha mais velha, Maria Alice, na escola. Ela confirmou a notícia e disse que colocou dois seguranças para ficarem na escola da herdeira durante as aulas dela.

Inclusive, a esposa de Zé Felipe defendeu a sua decisão por meio de um post nos stories do Instagram. Ela contou que vai manter os seguranças na escola durante todos os dias de aula da filha pelo resto da vida e que o mesmo vai acontecer com seus outros filhos quando entrarem na escola. “Todos os dias até ela parar de estudar. Maria Flor e José Leonardo entram nisso também”, disse ela.

E completou: “Dois seguranças. Um dentro da escola e um do lado de fora… E, se reclamarem, pego mais um para fazer a ronda no quarteirão! Segurança nunca é demais e nós aqui gastamos o que for preciso para segurança dos nossos filhos. O mundo é cruel e eu que não pago para ver”.

Logo depois, ela continuou a defender sua decisão. "Não é só na escola não. No parquinho aqui de casa, elas não vão sem segurança. Elas não pisam fora de casa sem segurança. Vai me desculpar, enquanto Deus me permitir e me der condições, vai andar de segurança. Zé Felipe também é bitolado. Ele queria mandar três na escola, por enquanto é um fora e um dentro, mas se reclamar vai três”, afirmou.