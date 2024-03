Rivalidade? Virginia fala sobre disputa de horário com Serginho Groisman

Prestes a fazer sua estreia com um programa nas noites de sábado do SBT, Virginia Fonseca rebate rivalidade com Serginho Groisman, do Altas Horas

A influenciadora digital Virginia Fonseca está prestes a fazer sua estreia como apresentadora de TV. Nesta sexta-feira, 22, ela reuniu a imprensa para uma coletiva sobre o seu novo programa, chamado Sabadou, que irá ao ar nas noites de sábado no SBT. Inclusive, a artista negou que possa surgir uma rivalidade com Serginho Groisman, que comanda o Altas Horas, da Globo, pela audiência do horário.

Os dois vão disputar a mesma faixa de horário, mas ela não quer saber de rivalidade. "Serginho é maravilhoso, não tem como competir. Nunca foi pensado em uma concorrência com ele, a gente nunca falou isso. Quando isso saiu, a gente falou que nem é doido de competir com ele, é improvável é impossível", afirmou ela.

E completou: "Chegou a oportunidade do programa, eu sempre quis e eu abracei. Vai dar certo pelo programa, não pela competição com nenhum programa, nenhuma emissora, nada disso, quero que dê certo por mim. Serginho é maravilhoso, não tem nem como competir e tem público para todo mundo".

Tanto que a preocupação com o resultado da audiência não está na pauta deles neste momento. O diretor João Mesquita falou sobre o assunto na coletiva. "Sinceramente, a gente se quer falou sobre audiência, seja com a diretoria, seja com o elenco. A gente está muito preocupado em conceber o programa do zero, a gente que fazer um programa que a família goste, leve e divertido, naturalmente a audiência vai vir. Algo que a gente se divirta e que a gente consiga entregar pro público, tá um clima muito legal, a gente pretende manter isso e aí vem o anunciante, o público e quiçá elogios", declarou.

Então, ela contou como vai lidar com as críticas que possam surgir. "Depende do tipo de crítica. Hoje estou bem mais madura e tranquila em relação a isso, vou seguir assim. Críticas eu sei que vão ter, mas vou lidar da melhor maneira possível, e as críticas construtivas vou pegar pra mim até porque é novo, vou aprender e melhorar, mas - pretende se blindar de críticas não construtivas", afirmou.

Por fim, Virginia Fonseca mandou um recado para o público. "A pressão que eu vou ter que assumir é a responsabilidade de comandar o programa, mas eu me sinto preparada. Falei pro João colocar até os erros porque tão incríveis, tá muito legal, fica espontâneo e divertido. - Assistam com o coração aberto e tenham paciência. As pessoas vão ver a transição do primeiro momento do programa até o final como eu consegui me soltar. É a minha primeira vez, mas vou dar um bilhão de por cento de mim para fazer dar certo", afirmou.