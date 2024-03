Virginia Fonseca e Zé Felipe celebram 3 anos de casados: "Nosso dia"

Juntos desde 2020, Virginia Fonseca e Zé Felipe celebram 3 anos de casados com lindas declarações nas redes sociais; confira!

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe estão comemorando três anos de casamento nesta terça-feira, 26. O casal, que se conheceu em 2020 e se casou um ano depois, celebrou essa data muito especial em suas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, Virginia compartilhou um clique dos dois, que posaram juntinhos para a câmera. Ela ainda fez questão de adicionar fotos de suas duas filhas, Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1, para integrar a homenagem.

Na legenda da publicação, ela se declarou para o filho de Leonardo. "Só consegui parar agora e claro que não deixaria de postar algo sobre nossos 3 anos de casados!! Comemorar essa data me faz refletir muito sobre como Deus é maravilhoso pra mim… Nem no meu melhor sonho eu me imaginava comemorando 3 anos de casada com o amor da minha vida, com 3 filhos e tudo isso com apenas 24 anos… Ainda temos MUITO MAIS anos pra viver e isso que me deixa muito muito muito feliz e grata!!! Temos uma vida inteira pela frente e eu peço a Deus que abençoe nossa relação, que nos livre de todo mal e que nos dê sabedoria e discernimento pra lidar com tudo, para criar nossos filhos JUNTOS, dando muito beijo duplo, abraços, danças, risadas… Eu sou grata a Deus por ter colocado você em meu caminho Zé e sei que se não fosse você, eu não seria 1/3 da Virginia que sou hoje!!! Obrigada pela nossa união, obrigada por ser o melhor marido, o melhor pai, a melhor pessoa!!! Eu te amo e que venham mais 30, 60 anos juntos, que só a morte nos separe, amém!! Te amo @zefelipecantor e amanhã vamos curtir nosso dia", escreveu Virginia.

Zé Felipe, por sua vez, compartilhou uma foto com a esposa nos stories de seu Instagram e foi simples em sua declaração. "3 anos com minha gata, te amo cada dia mais. 3 anos de uma vida inteira. Te amoooooo", escreveu o artista, que ainda mandou flores para as gravações do programa de Virginia no SBT.

Confira:

Virginia revela postura 'madura' para enfrentar críticas ao novo programa

Prestes a estrear seu primeiro programa no SBT, Virginia Fonseca está preparada para enfrentar as críticas como apresentadora do Sabadou com Virginia. Em coletiva de imprensa, a influenciadora digital contou que se sente 'mais madura' para lidar com as opiniões do público.

“Depende do tipo de crítica. Hoje estou bem mais madura e tranquila e vou seguir assim. Críticas eu sei que vou ter, é impossível não ter, mas vou lidar da melhor maneira possível. Críticas construtivas vou pegar pra mim, até porque é novo, vou aprender e melhorar”, contou a loira.

Apesar de aprender com os comentários, Virginia contou que pretende continuar se blindando daquilo que não for construtivo para sua carreira.“Críticas irrelevantes eu vou ignorar e seguir fazendo o que acho que tenho que fazer”, pontuou ela.

Virginia ainda aproveitou a oportunidade para mandar um recado ao público e pedir paciência em sua estreia nas telonas do SBT: “A pressão que eu vou ter que assumir é a responsabilidade de comandar o programa, mas eu me sinto preparada. Assistam com o coração aberto e tenham paciência”, pediu a influenciadora.