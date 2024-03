Virginia revela postura 'madura' para enfrentar críticas ao novo programa

Antes mesmo de estrear nas telonas, Virginia Fonseca revela nova abordagem para encarar as críticas em seu programa no SBT

Virginia Fonseca está prestes a fazer sua estreia e preparada para enfrentar as críticas como apresentadora. Na última sexta-feira, 22, a influenciadora reuniu a imprensa para uma coletiva sobre o seu novo programa, que irá ao ar nas noites de sábado no SBT, e contou que se sente 'mais madura' para lidar com as opiniões do público.

A influenciadora, que é assunto frequente nas redes sociais, afirmou estar preparada para receber tanto elogios quanto críticas. Consciente de que é impossível agradar a todos, Virginia se mostrou mais preparada e confiante para lidar com as controvérsias neste novo capítulo de sua carreira. No entanto, ela contou que pretende continuar a ignorar alguns comentários.

“Depende do tipo de crítica. Hoje estou bem mais madura e tranquila e vou seguir assim. Críticas eu sei que vou ter, é impossível não ter, mas vou lidar da melhor maneira possível. Críticas construtivas vou pegar pra mim, até porque é novo, vou aprender e melhorar”, a influenciadora digital revelou a nova abordagem no momento de aprendizado.

Apesar de aprender com os comentários, Virginia contou que pretende continuar se blindando daquilo que não for construtivo para sua carreira: “Críticas irrelevantes eu vou ignorar e seguir fazendo o que acho que tenho que fazer”, a esposa do cantor Zé Felipe se adiantou sobre os comentários envolvendo nova atração - inclusive, ela chegou a falar sobre os rumore de rivalidade com Serginho Groisman.

Virginia ainda aproveitou a oportunidade para mandar um recado ao público e pedir paciência em sua estreia nas telonas do SBT: “A pressão que eu vou ter que assumir é a responsabilidade de comandar o programa, mas eu me sinto preparada. Assistam com o coração aberto e tenham paciência”, pediu a influenciadora, que ainda brincou com os 'erros' e apontou que o público vai se divertir.

“As pessoas vão ver a transição do primeiro momento do programa até o final como eu consegui me soltar. É a minha primeira vez, mas vou dar um bilhão de por cento de mim para fazer dar certo”, a mãe dos pequenos Maria Alice, de dois aninhos, Maria Flor de um aninho, e José Leonardo, que está por vir, prometeu entregar tudo de si na nova fase.

Como vão ser as gravações durante a gravidez de Virginia?

A influenciadora digital Virginia Fonseca participou da coletiva de imprensa sobre o programa Sabadou, no SBT, e a terceira gravidez dela foi um dos comentários abordados na conversa. Isso porque ela descobriu a gestação antes do início das gravações e vai trabalhar enquanto espera o nascimento do filho, que vai se chamar José Leonardo; saiba como serão as gravações durante a gestação.