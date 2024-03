Virginia Fonseca entrega inspiração em Sabrina Sato para novo programa no SBT

Prestes a estrear seu primeiro programa no SBT, Virginia Fonseca revela inspiração em Sabrina Sato em sua carreira de apresentadora

Virginia Fonseca está prestes a dar um novo passo e iniciar sua carreira como apresentadora no SBT no mês de abril. Antes da estreia, a influenciadora digital reuniu a imprensa para uma coletiva sobre o ‘Sabadou com Virginia’ e compartilhou que Sabrina Sato foi uma de suas principais inspirações para seu primeiro programa nas telonas.

Enquanto revelava detalhes de sua primeira atração, Virginia foi questionada sobre algumas de suas referências. Cuidadosa para evitar comparações, a loira revelou que admira muito o trabalho da japonesa: “Então, não sei como dizer, mas assim, eu gosto da Sabrina Sato, acho ela maravilhosa e me identifico”, a influenciadora revelou a inspiração.

Além de exaltar o trabalho de Sabrina, Virginia também compartilhou que se inspira em seu sogro, o cantor sertanejo Leonardo, que é pai de Zé Felipe: “Tem uma pessoa que eu admiro muito e que deu um show ontem é meu sogro, Leo”, ela abriu o coração e revelou detalhes da participação dele no primeiro episódio de ‘Sabadou’.

“Depois do programa, no camarim, eu falei assim ‘Leo se não fosse você eu não sei o que teria acontecido’, admiro muito ele. Se algum dia daqui uns 40 anos eu for um pouquinho do que ele é”, revelou Virginia, que contou com o apoio da família inteira na primeira gravação do programa. Vale lembrar que a estreia acontece no sábado, dia 06 de abril.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Família marca presença na estreia de Virginia:

Além da presença do sogro, ela também recebeu a sogra, Poliana Rocha, o marido, Zé Felipe e revelou que sua mãe, Margareth Serrão, ganho um quadro na atração: “Minha mãe é maravilhosa, ela é incrível, a pessoa mais espontânea e engraçada que eu conheci, ontem ela soltou várias pérolas e esqueceu várias falas”, ela se divertiu com os bastidores.

Inclusive, Virginia contou que pretende levar suas filhas, Maria Alice, de dois anos, e Maria Flor, de apenas um, para as gravações, enquanto espera a chegada de seu terceiro filho, José Leonardo. Com isso, a mais nova apresentadora planeja compartilhar detalhes da família programa e ajustar as gravações para a chegada do bebê.

A influenciadora digital explicou que está disposta a filmar até o final da gravidez e também fazer vídeos direto de sua casa para o programa após o nascimento do filho: "Eu estou numa gestação bem tranquila, super animada, estou disposta, sem dor de cabeça, até a hora de nascer a criança eu vou estar gravando", afirmou.