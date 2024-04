Confira os melhores looks de Zendaya na pré-estreia de ‘Challengers’

Ao lado de seu estilista, Zendaya tem arrasado nos tapetes vermelhos inspirados no 'tenniscore' durante a premiére de seu novo filme; confira

Ninguém anda pelo tapete vermelho igual Zendaya, considerada por muitos a rainha do ‘method dressing’ - que consiste em vestir-se inspirado no personagem/temática do longa, mesmo fora do ambiente performativo -, ao longo dos anos, a atriz explorou seus personagens das maneiras mais criativas o possível, desde seu visual Valentino para Homem-Aranha personalizado até vintage de Mugler na estreia de Duna 2.

E, para seu novo filme, Challengers, que mostra sua estrela como tenista, Zendaya e seu estilista Law Roach têm encontrado maneiras surreais para fazerem referências ao filme, nem sempre literais mas às vezes incluindo um par de sapatos de salto agulha adornados com bolas de tênis.

Ao lado de seu estilista, a atriz apostou em peças de coleções antigas de grifes e também em modelos feitos exclusivamente para ela usar durante as estreias; Confira os melhores looks até agora!

Para o photocall de Londres, Zendaya usou duas peças listradas da coleção primavera/verão 1994 de Vivienne Westwood. Já para a estreia do filme na capital da Inglaterra, ela usou um design personalizado de Thom Browne, que apresentava saias plissadas, gola e raquetes de tênis bordadas ao longo do vestido. Para a beleza, apostou em usar o cabelo preso em um rabo de cavalo trançado esportivo com uma fita.

Em Roma, na Itália, Zendaya escolheu outro conjunto todo branco, desta vez um terninho customizado da Calvin Klein, que ela usou com um colar Bulgari para valorizar o decote da peça e usou o cabelo em um coque alto. Já para o photocall de Roma, Zendaya usou um vestido de tênis coberto de lantejoulas da Loewe, que combinou com sapatos brancos pontudos com mini bolas de tênis no calcanhar.

Essa não é a primeira vez que Zendaya apostou em um Loewe personalizado. Na estreia australiana do filme, ela usou um vestido verde de lantejoulas da Loewe que apresentava o contorno de um tenista e uma bola.

Na estreia em Paris, a atriz abraçou o branco de Wimbledon - campeonato que tem um dress code all white para seus jogadores - em um vestido Louis Vuitton personalizado com corpete sem alças, decote em coração e saia transparente com bainha de alface. Ela combinou com muitos diamantes Bulgari.

Para outro compromisso na capital francesa, Zendaya usou um conjunto de alfaiataria verde-marca-texto de cetim brilhante da coleção primavera/verão 1999 da Louis Vuitton. Mais cedo naquele dia, ela usou outro look vintage da Louis Vuitton, este um conjunto xadrez verde e branco da primavera/verão de 2013.