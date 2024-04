Zendaya aposta em look tenista para evento de divulgação de novo filme

Na estreia de seu novo filme 'Challengers', Zendaya optou por uma produção estilo tenista e arrancou elogios dos fãs; confira detalhes!

Zendaya sempre surpreende com seus looks quando marca presença em eventos. A atriz acabou de gravar seu novo filme 'Challengers' e esteve em Roma, na Itália, para um evento de divulgação do longa nesta segunda-feira, 8.

Para a ocasião, a artista escolheu peças customizadas da Loewe, surgindo em um vestido com decote profundo. A estampa e o recorte da vestimenta lembram as roupas de tenista, uma referência ao filme.

O que mais surpreendeu o público foram os sapatos, que tinham bolas amarelas fincadas, lembrando as famosas bolas de tênis. A produção chamou a atenção, fazendo com que os fãs de Zendaya não economizassem nos elogios.

"As turnês temáticas que as estrelas estão fazendo são TUDO", disse uma internauta. "Ela é muito maravilhosa, tudo fica bom", exaltou outra. "Amei a roupa", comentou mais uma.

Confira detalhes do look:

Zendaya surge com novo visual para estreia de 'Rivais' e choca fãs

Prestes a estrelar o filme Rivais, a atriz Zendaya está em Sidney, na Austrália, para a estreia do longa e aproveitou para fazer uma surpresinha para os fãs. Na noite da última terça-feira, 26, a famosa surgiu com o visual repaginado e deixou todos de queixo caído ao apostar em uma nova cor de cabelo.

No tapete vermelho da estreia, a artista posou com um lindo vestido brilhante verde, feito pela grife espanhola Loewe. O modelito de alcinhas foi completamente cravejado de cristais e ainda conta com um decote e fenda super poderosos. O que chamou atenção, no entanto, foi o seu cabelo loiro!

Combinando a sua maquiagem com a cor do vestido, Zendaya posou com as madeixas mais claras e deixou os fãs encantados com a aposta. Nas redes sociais, eles se derreteram pela nova escolha da atriz. "É OFICIAL! A Zendaya fica linda com qualquer cabelo", escreveram no X, antigo Twitter.

Em vídeo à revista Elle Australia, a famosa ainda falou um pouco sobre a sua escolha de mudar o visual. "As loiras se divertem mais?", questionou uma repórter, que esteve presente no tapete vermelho de Rivais. Bem-humorada, Zendaya caiu na risada e respondeu: "Nós vamos descobrir! Nós apenas começamos, então eu te conto depois". Confira as fotos do novo visual de Zendaya!