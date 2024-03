Zendaya surge com novo visual para estreia de 'Rivais' e choca fãs

Na estreia de seu novo filme 'Rivais', Zendaya surge com novo visual e choca seus fãs com nova cor de cabelo; confira o resultado!

Prestes a estrelar o filme Rivais, a atriz Zendaya está em Sidney, na Austrália, para a estreia do longa e aproveitou para fazer uma surpresinha para os fãs. Na noite desta terça-feira, 26, a famosa surgiu com o visual repaginado e deixou todos de queixo caído ao apostar em uma nova cor de cabelo.

No tapete vermelho da estreia, a artista posou com um lindo vestido brilhante verde, feito pela grife espanhola Loewe. O modelito de alcinhas foi completamente cravejado de cristais e ainda conta com um decote e fenda super poderosos. O que chamou atenção, no entanto, foi o seu cabelo loiro!

Combinando a sua maquiagem com a cor do vestido, Zendaya posou com as madeixas mais claras e deixou os fãs encantados com a aposta. Nas redes sociais, eles se derreteram pela nova escolha da atriz. "É OFICIAL! A Zendaya fica linda com qualquer cabelo", escreveram no X, antigo Twitter.

Em vídeo à revista Elle Australia, a famosa ainda falou um pouco sobre a sua escolha de mudar o visual. "As loiras se divertem mais?", questionou uma repórter, que esteve presente no tapete vermelho de Rivais. Bem-humorada, Zendaya caiu na risada e respondeu: "Nós vamos descobrir! Nós apenas começamos, então eu te conto depois".

Confira o resultado:

E OFICIAL! a zendaya fica linda com qualquer cabelo pic.twitter.com/ViXMOhi0wc — mai. 🕸️ (@maitholland) March 26, 2024

auntie trapped in a 27 yo body i would kill to have brunch with zendaya pic.twitter.com/R3PCbzrDri — no (@zedonarrival) March 26, 2024

Zendaya arrasou nos tapetes vermelhos de Duna

Recentemente, Zendaya esteve envolvida em outro grande projeto de cinema. A atriz participou de mais um filme da série Duna e provou mais uma vez que além de ser muito talentosa na atuação, também é super poderosa na moda.

Para as premières do segundo filme da saga, a famosa apostou em diversos looks incríveis. Ao longo de sua jornada pelos tapetes vermelhos, Zendaya posou com lindos modelitos de diversas grifes diferentes e até mesmo surgiu em um item vintage e futurista da Mugler.

Clique aqui e confira todos os looks de Zendaya nas premières de Duna!