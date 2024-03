Confira todos os looks de Zendaya para as premières de 'Duna: Parte 2'

Nos tapetes vermelhos de 'Duna: Parte 2', Zendaya provou que é uma das maiores fashionistas da atualidade; confira todos os looks usados pela atriz!

A atriz Zendaya já provou que sabe muito bem arrasar quando o assunto é moda! Promovendo seu mais novo filme, Duna: Parte 2, que estreou no Brasil na última quinta-feira, 29, a estrela de Hollywood provou que é uma das maiores fashionistas da atualidade ao exibir looks impecáveis para os tapetes vermelhos das premières do longa.

Para promover seu projeto, Zendaya viajou o mundo e participou de diversos eventos de promoção para o filme. Sempre com o seu fiel estilista Law Roach, a artista serviu vários looks de tirar o fôlego.

Para a estreia no México, a atriz escolheu um conjunto da coleção outono-inverno da grife italiana Bottega Veneta. O look monocromático marrom contava com cropped de mangas longas, além de uma saia de cintura alta com uma super fenda. Já em Paris, Zendaya ousou ao apostar em um vestido branco diferentão da Louis Vuitton , com fenda e um corset que envolvia seu corpo, deixando sua pele à mostra.

O destaque, no entanto, foram para os eventos realizados em Londres. Zendaya chamou atenção ao usar o look futurista da Mugler , usado unicamente para um desfile da grife em 1995. A atriz apareceu com um macacão metálico e robótico, combinado com saltos Loubatins , para combinar com a temática do filme.

Mais tarde, ela trocou o macacão por um vestido mais confortável, também da Mugler. Simples, a estrela apareceu com um longo preto, que deu destaque para seus brincos chiquérrimos da Bulgari , da qual ela é embaixadora. Ainda em Londres, Zendaya ainda usou um conjunto de cropped e saia volumosa da Louis Vuitton, com detalhes bordados de rosas.

Para a première em Seul, na Coreia do Sul, a famosa combinou looks com seu parceiro de filme, o ator Timothée Chalamet. Ambos posaram no tapete vermelho usando macacões em cores pastéis da marca Juun.j. Zendaya ainda usou um vestido tubinho cinza da Givenchy, com detalhes metalizados em vermelho.

Finalizando sua turnê de divulgação em Nova York, Zendaya apareceu em um vestido de alta costura do designer francês Stéphane Rolland. O modelito conta com um recorte angular que começava no peito, envolvia os quadris e terminava logo acima do joelho. Já em sua barra, o tecido branco foi decorado com peças douradas.