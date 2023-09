Zendaya 27 anos: De reprovação na escola a nome de língua africana, saiba fatos sobre a atriz

Atriz vencedora do Globo de Ouro, Zendaya faz aniversário nesta sexta-feira, 1

Zendaya Maree Stoermer Coleman, mais conhecida por Zendaya, completa 27 anos nesta sexta-feira, 1º. Conhecida por estrelar a trilogia de Homem Aranha e a série Euphoria, a artista norte-americana possui alguns fatos pouco conhecidos. Confira a seguir.

Zendaya nasceu em Oakland, na Califórnia . Seu nome tem origem na língua africana xona, falada em Zimbábue e quer dizer "dar graças". Ela começou a fazer sucesso ainda na pré-adolescência, quando integrava o seriado No Ritmo, da Disney, mas antes, já havia participado de um clipe de Selena Gomez.

Apesar de brilhar nas mais diversas produções, a artista enfrentou problemas por causa de sua timidez extrema. Ainda na infância, ela chegou a ser reprovada na escola e precisou repetir uma etapa do jardim de infância.

Seu primeiro papel foi interpretado nos palcos do teatro, quando viveu uma das bruxas da obra Machbet, do autor inglês Shakespeare. Além disso, ela é viciada na saga britânica Harry Potter e já chegou a declarar que costuma assistir filmes da franquia todos os dias.

Zendaya já declarou que se não fosse atriz seria professora, e que tem uma forma própria para lidar com os haters: a atriz não lê nenhum comentário de suas redes sociais. Hoje, ela vive um namoro com o ator Tom Holland, protagonista de Homem-Aranha, e também prefere o deixar longe da mídia.

Um fato curioso é que seu primeiro encontro romântico foi no cinema, durante uma sessão de Homem-Aranha. Seu programa favorito de TV é Law & Order: SVU e ela é apaixonada pelo sorvete de café da Häagen-Dazs. A artista tem a apresentadora Oprah como grande inspiração em sua carreira.

No ano de 2013, ela também apostou na carreira como escritora e lançou o livro Between U and Me. Neste ano, Zendaya ainda se tornou a pessoa mais jovem a ganhar um Emmy na categoria Melhor Atriz em Série Dramática, por seu papel como Rue de Euphoria.

CONFIRA PUBLICAÇÕES DE ZENDAYA: