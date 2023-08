Zendaya posta homenagem para Angus Cloud, colega de 'Euphoria', que morreu ao 25 anos

Além de amigos, Zendaya e Angus Cloud faziam parte do elenco de 'Euphoria' da HBO

Zendaya se despediu de seu colega de cena, Angus Cloud, nesta terça-feira, 01. Os dois atuavam juntos na série de sucesso da HBO, 'Euphoria'. Na trama Angus interpretava Fez, o personagem se destacou por ser um traficante de drogas que se preocupava com a protagonista, Rue, vivida por Zendaya.

Com somente 25 anos de idade, o artista morreu em Oakland, nos Estados Unidos. A notícia foi confirmada pela família para o portal TMZ.

Em seu Instagram a atriz postou um texto comovente sobre a partida do colega e emocionou os fãs: "Palavras não são suficientes para descrever a beleza infinita que é Angus (Conor). Sou muito grato por ter tido a chance de conhecê-lo nesta vida, de chamá-lo de irmão, de ver seus olhos calorosos e gentis e seu sorriso brilhante, ou ouvir sua risada contagiante (estou sorrindo agora só de pensar nisso)”, começou.

“Eu sei que as pessoas usam essa expressão com frequência quando falam sobre as pessoas que amam ... “eles poderiam iluminar qualquer cômodo em que entrassem”, mas, cara, deixe-me dizer, ele era o melhor nisso. Eu gostaria de me lembrar dele assim. Por toda a luz, amor e alegria sem limites que ele sempre conseguiu nos dar. Vou valorizar cada momento. Meu coração está com sua mãe e família neste momento e, por favor, seja gentil e paciente, pois o luto parece diferente para todos", escreveu a estrela

Nos comentários os fãs lamentaram a perda e desejaram forças para a atriz: “Você sempre sabe exatamente o que dizer. Pensando em você e esperando que esteja sendo forte”, escreveu uma fã, “Mandando muito amor para você”, comentou outro, “Desejando forças para você e todo o elenco de Euphoria, ele vai fazer falta. Personagem favorito e amado por todos”, lamentou um terceiro.

Possível causa da morte de Angus Cloud é revelada por sua mãe

Angus faleceu na casa de sua família, em Oakland, nos Estados Unidos, e a mãe dele foi a responsável por ligar para o serviço de emergência para pedir ajuda após encontrar o filho sem vida. Inclusive, ela pode ter revelado a possível causa da morte dele.

De acordo com o site TMZ, a mãe de Angus ligou para serviço de emergência por volta das 11h30 da manhã e disse que seu filho sofreu uma possível overdose e estava sem pulsação. Então, a polícia foi ao local e declarou a morte do rapaz.